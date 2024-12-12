2500隻熊貓｜最大型熊貓主題展覽《PANDA GO！香港遊》　10位藝術家創作獨一無二熊貓雕塑

▲ 全港最大型熊貓主題展覽《PANDA GO！香港遊》，每隻熊貓都非常可愛！

【2500隻熊貓/主題展覽】由創意品牌AllRightsReserved 呈獻全港最大型熊貓主題展覽《PANDA GO！香港遊》自亮相以來持續掀起熱潮！首站公眾展覽上周末於星光大道舉行，吸引大批市民及遊客到場「打卡」，對可愛的熊貓雕塑愛不釋手。

為將熊貓文化與保育意識更廣泛地傳播及強化，《PANDA GO！香港遊》同步推出兩大「與眾同享」籌款計劃，分別是《PANDA GO！特別版》慈善拍賣及「我要做飼養員」計劃，希望透過創新的形式喚起大眾對自然保育的支持，同時讓大熊貓雕塑的生命得以延續，賦予牠們更多的意義和價值。

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熊貓展覽｜中外名人藝術家創作大熊貓雕塑

《PANDA GO！特別版》慈善拍賣：中外名人藝術家創作大熊貓雕塑即日開放公開競投作為結合藝術與保育的大型展覽，《PANDA GO！香港遊》獲得多位中外名人的鼎力支持，邀請到十位來自不同領域的名人，在原型大熊貓雕塑上，以其獨特的創意及個人風格重新演繹，賦予大熊貓全新的形象，創作出《PANDA GO！特別版》大熊貓雕塑。

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參與創作的名人包括跨界音樂人、藝術家、製作人及服裝設計師 Pharrell Williams、創作「LABUBU」的著名本地藝術家龍家昇、國際超模兼演員杜鵑、當代藝術家花井祐介（Yusuke Hanai）、漫畫《鏢人》作者許先哲、動畫師及電影導演許誠毅、著名本地藝術家、Molly創作者王信明（Kenny Wong）、著名當代藝術家簡明（James Jean）、香港經典漫畫角色「牛仔」及代表已故藝術家 Lawrence Argent 的 Argent Studio。

他們的創作都極具個人風格及收藏價值，主辦單位更選址中環遮打花園為這十隻獨一無二的特別版熊貓拍攝，以全新中環地標 The Henderson 及中銀大廈作背景，極能代表香港的國際金融都市魅力。

熊貓展覽｜《PANDA GO！特別版》慈善拍賣結合藝術與保育

《PANDA GO！特別版》列陣中環遮打花園，以全新中環地標 The Henderson 及中銀大廈作背景《PANDA GO！特別版》慈善拍賣：中外名人創作大熊貓雕塑即日開放公開競投《PANDA GO！特別版》慈善拍賣於今日早上 11 時在 DDTStore 網上平台接受公開競投，底價為港幣 3,000元，至 12 月 13 日（星期五）早上 11 時截止。

競投採用價高者得的形式進行，所有收益將不扣除任何成本，全數捐贈予海洋公園，用於支持大熊貓保育工作。《PANDA GO！特別版》慈善拍賣結合藝術與保育，我們誠邀公眾踴躍參與，共同支持大熊貓保育，為守護易危物種貢獻一分力量。

▲ 《PANDA GO！特別版》慈善拍賣

《PANDA GO！特別版》慈善拍賣詳情

拍賣日期及時間 12 月 11 日早上 11 時 至 12 月 13 日早上 11 時 底價 港幣 3,000 元，期後每口叫價港幣 500 元 公開競投網上平台 DDTStore 網上平台（ddtstore.com） 拍賣詳情 https://www.pandago-fest.com/

熊貓展覽｜「我要做飼養員」計劃

人人都可以成為大熊貓「奶爸奶媽」，48 小時限時認捐熊貓雕塑 1,000 隻 PANDA GO！等大家帶回家!

大熊貓是陪伴一代代港人成長的親密家人，憨厚可愛形象一直深得人心，讓人忍不住想將牠們擁入懷中帶 回家，現在這個夢想終於有機會成真！《PANDA GO！香港遊》誠邀所有喜愛大熊貓的朋友參與「我要做 飼養員」計劃，成為大熊貓雕塑的「奶爸奶媽」。

《PANDA GO！香港遊》共展出 2500 隻大熊貓雕塑，於今個 12 月公眾展覽過後，將被賦予更多特殊使命，當中 1,000 隻將會透過「我要做飼養員」計劃讓公眾帶回家。

「我要做飼養員」計劃將於 12 月 16 日（下星期一）早上 11 時起展開，讓公眾於 48 小時內透過 DDTStore 網上平台，捐出 350 元（小）、550 元（大）或更多善款，即可認捐可愛的大熊貓雕塑（先捐先得、額滿 即止），並於 12 月 26 日中山公園展出後抱回家，成為大熊貓的「飼養員」。 所有捐款將不扣除成本，全 數捐贈給海洋公園，用作支持大熊貓保育工作的經費。

「我要做飼養員」計劃讓展覽過後的大熊貓雕塑獲得可延續的新生命，賦予這些雕塑更多意義，讓牠們在 「飼養員」的家中或社區繼續傳遞大熊貓保育信息，喚起更多人對大自然和易危物種的關注。至於餘下 1,500 隻大熊貓雕塑的去向，大會將會容後公布。

▲ 「我要做飼養員」計劃——張家朗

「我要做飼養員」計劃

認捐時間 12 月 16 日（星期一）早上 11 時至 12 月 18 日（星期三）早上 11 時 認捐網上平台 DDTStore 網上平台（ddtstore.com） 領取時間 2024 年 12 月 26 日（星期四） 下午 3 時至 7 時（指定時段將稍後通過電郵通知） 領取地點 中山紀念公園 計劃詳情 https://www.pandago-fest.com/

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