寫滿愛愛滿瀉︱不是所有孩子都有能力拿高分　三個「多」法則還快樂童年

▲ 許穎娟指父母應多體諒孩子的努力，多發掘孩子的優點，多關心孩子的情緒。

【寫滿愛愛滿瀉/育兒】很多人說，孩子是社會未來的棟樑；又有人認為，孩子是我們未來的希望。但我覺得先不要把這個重擔壓在孩子身上，對孩子指指點點。何不就讓孩子找尋他自己的興趣，發展個人所長，去打開自己的一個天空？

無論父母或師長，都不應忽視孩子的每一個優點，即使這個優點微小或不起眼。對孩子適度讚賞，增加他的自信，讓他在一些勝任的崗位上負責小工作，從而認定自我的能力，在幼小的心靈上逐步建立起一道穩固的防波堤。

孩子像大人一樣，遇到不同的情況，都會浮現不同的情緒。但孩子和大人不同的是，他們經歷的不像大人那樣多和複雜，好多時遇到小小的挫折便會禁不住打擊，像有天大的事情發生，他們或會以傷害自己的身體去解決問題！

我們對孩子起伏的微妙情緒要時常抱著關心的態度，不要以為是小事便置之不管。父母別一味埋頭工作而對孩子不聞不問，而要有適量的親子時間，和孩子逛逛商場，踏踏單車，看看圖書……讓孩子打開心窗和你傾訴，以沖淡積壓的鬱結。

最新影片:

另外，有些父母由於望子成龍、望女成鳳，而給子女投以過大的壓力，特別是在學業成績方面。但不是所有的小孩都有能力獲得高高的分數，因而會令個別孩子產生挫敗感和焦慮感，有時做出過激的行為。父母不妨退一步想，他們想讓孩子為了追逐分數而終日神經兮兮的，抑或給他們一個自在廣濶的天空？過一個快樂的童年？

記得我曾為學生講一個外國翻譯故事，叫《培培點燈》。故事裡的父親為了兒子培培做點街燈的工作而生氣，責罵兒子没有出息。培培十分沮喪，失去工作的意志和氣力。那是一個没有電力的年代，全城的街道因没有培培的點燈而昏黑不已，培培最小的妹妹也恐懼得蹲在街上回不了家。這時，培培的父親終於覺醒，他體會到培培工作的意義，因此他最後勸培培重回工作崗位，為黯黑的街道點燃起光明。而培培也在工作中找回自己的價值和希望。

我每次重看這故事，都會不禁流淚。多體諒孩子的努力，多發掘孩子的優點，多關心孩子的情緒，給孩子一個天空，讓他有自己的未來。

欄名:寫滿愛愛滿瀉

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】