DSE｜內地教育中心撤司法覆核　考評局：申請審批準則「從沒改變」

▲ 考評局強調，2025年文憑試考試規則中的自修生報考資格，與2024年文憑試相同。

有內地教育中心上月向高等法院提出司法覆核，質疑考評局在審批該中心部分學生以自修生身份報考明年香港中學文憑試（DSE）的做法不公，已獲批准暫定本月進行聆訊。考評局今日（10日）表示，有關深圳教育機構已撤回其司法覆核，強調其申請審批標準則「從沒改變」。

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考評局表示，在有關機構申請司法覆核前，已提醒該機構相關審批程序及自修生的報考要求。局方續指，是次司法覆核所涉及的學生，大部分已根據香港中學文憑考試考試規則要求，提交其他學歷的補充證明及相關說明，考評局正按機制審批其申請。

▲ 考評局稱正按機制審批涉事教育中心其餘學生申請。（資料圖片）

考評局強調，2025年文憑試考試規則中的自修生報考資格，與2024年文憑試相同，局方亦按照相同準則審批所有考生申請，強調「從沒有改變」。有關資料可參考考評局網頁。

考評局提到，鑑於近年香港境外以自修生身分報考文憑試的個案有所增加，考評局將不時檢視相關申請流程，並按需要加強核查和把關，維護文憑試的公信力。

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