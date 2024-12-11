  • 22°C
香港時間：20241211日 (三) 22:07

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 中山美穗 羅淑佩 超市大搜查 名校專區 破·地獄 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 小學試題 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

無人機｜鄧炳強：警研設自動巡邏無人機　擬引入長時間懸停及照明系統

社會

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 中山美穗 羅淑佩 超市大搜查 名校專區 破·地獄 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 小學試題 會員有獎

保安局局長鄧炳強。（資料圖片）

港府研放寬無人機「超視距飛行」限制等，保安局局長鄧炳強透露，警隊正研究藉此引入無人機巡邏，亦準備引入「長時間懸停」的無人機系統，在大型活動作照明及廣播用。

政府將開拓無人機應用，並研究放寬現時《小型無人機令》對「超視距飛行」的限制，即容許無人機在視綫範圍外飛行。鄧炳強回應立法會議員口頭質詢稱，警務處在此前提下，正研引進自動巡邏系統，讓無人機按預設航綫飛行，再以人工智能（AI）技術分析影像，執行全自動空中任務，承諾會確保無人機操作安全，並符合私隱條例。

點擊圖片放大

鄧又提到，無人機技術在各紀律部隊中的應用日趨廣泛，例如透過掛載高解像度鏡頭的無人機，在野外及海上等案犯現場協助調查及搜證；警方也會用於罪案黑點進行高空巡邏，亦會在大型活動監控人群及交通流向，另準備引入長時間懸停無人機在指定位置的系統，用作照明及廣播，發出信息提醒市民提高警覺。

文件透露，截至上月各紀律部隊已有共約800名獲民航處認可「進階等級」的無人機操控員，未來會根據行動需要，培訓足夠及合資格的操控人員。

另外，佐敦華豐大廈4月發生5死40多傷3級火慘劇後，政府提出修訂《消防安全（建築物）條例》，昨日在立法會經修訂後獲三讀通過，針對1987年前落成舊樓，賦權消防處和屋宇署為未能遵從條例的樓宇，代辦消防安全改善工程，事後向業主收回工程費。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

保安局 警務處 技術分析 罪案 立法會

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

居港日本人｜日本女生居港5年　細數8個「離開唔到香港嘅理由」
居港日本人｜日本女生居港5年　細數8個「離開唔到香港嘅理由」
藥物百科｜常吃3種保健品恐患癌？　1類保健品攝取過量肺癌風險激增2倍
藥物百科｜常吃3種保健品恐患癌？　1類保健品攝取過量肺癌風險激增2倍
天氣｜東北季候風周三晚殺到　天文台指新界或見寒冷水平
天氣｜東北季候風周三晚殺到　天文台指新界或見寒冷水平
急症室最長等候時間（12月11日 時間16:05）
急症室最長等候時間（12月11日 時間16:05）
印度神童｜2大預言家稱南海2025年發生地震海嘯　印度神童7大最新預言：或會種族滅絕
印度神童｜2大預言家稱南海2025年發生地震海嘯　印度神童7大最新預言：或會種族滅絕