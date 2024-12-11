無人機｜鄧炳強：警研設自動巡邏無人機　擬引入長時間懸停及照明系統

▲ 保安局局長鄧炳強。（資料圖片）

港府研放寬無人機「超視距飛行」限制等，保安局局長鄧炳強透露，警隊正研究藉此引入無人機巡邏，亦準備引入「長時間懸停」的無人機系統，在大型活動作照明及廣播用。

政府將開拓無人機應用，並研究放寬現時《小型無人機令》對「超視距飛行」的限制，即容許無人機在視綫範圍外飛行。鄧炳強回應立法會議員口頭質詢稱，警務處在此前提下，正研引進自動巡邏系統，讓無人機按預設航綫飛行，再以人工智能（AI）技術分析影像，執行全自動空中任務，承諾會確保無人機操作安全，並符合私隱條例。

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鄧又提到，無人機技術在各紀律部隊中的應用日趨廣泛，例如透過掛載高解像度鏡頭的無人機，在野外及海上等案犯現場協助調查及搜證；警方也會用於罪案黑點進行高空巡邏，亦會在大型活動監控人群及交通流向，另準備引入長時間懸停無人機在指定位置的系統，用作照明及廣播，發出信息提醒市民提高警覺。

文件透露，截至上月各紀律部隊已有共約800名獲民航處認可「進階等級」的無人機操控員，未來會根據行動需要，培訓足夠及合資格的操控人員。

另外，佐敦華豐大廈4月發生5死40多傷3級火慘劇後，政府提出修訂《消防安全（建築物）條例》，昨日在立法會經修訂後獲三讀通過，針對1987年前落成舊樓，賦權消防處和屋宇署為未能遵從條例的樓宇，代辦消防安全改善工程，事後向業主收回工程費。

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