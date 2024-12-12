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商業前景調查｜總商會：不足兩成企業對未來一年經濟感正面　逾4成看淡

政治

撰文： 林曉君

發布時間： 49 分鐘前

最後更新： 43 分鐘前

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總商會預料明年經濟實質增長2.3%。（總商會圖片）

香港總商會年度「商業前景問卷調查」結果顯示，18.3%企業對未來12個月經濟前景感正面，25.1%維持不變，另有44.3%表示看淡。不過，有31.1%的公司預期來年業務有所增長，而45.2%預料業務維持不變。

總商會於11月12至26日期間進行年度「商業前景問卷調查」，合共收回219份有效回覆，受訪企業主要來自專業和商業服務界別、貿易以及金融服務業。結果顯示，今年首10個月，逾六成受訪企業表示其營業額按年增加（29.2%）或大致維持不變（31%）。

約5成維持人手不變 17%計劃裁員

招聘意向方面，不足三成受訪企業計劃增聘人手，約5成維持人手不變，另有約一成七計劃裁減員工。另外，約四成表示會為員工加薪，只有1.8%受訪公司表示計劃減薪。調查結果亦反映招聘困難有所紓緩，僅有10%企業表示仍然難以聘請員工。

企業普遍計劃嚴控開支

投資情緒方面，企業普遍計劃嚴控開支，有61.2%受訪企業預期來年資本投資水平維持不變，較去年57.5%略為增加；約14.2%有意增加資本投資，另有約一成打算縮減投資。

地區投資方面，分別有38.6%和25.9%的受訪企業計劃增加對東盟和中東市場的投資。上述結果與過半（53.9%）受訪者採取業務多元化的策略一致，而主要措施包括拓展新市場（63.6%）和擴大產品或服務範圍（61%）。資源有限（53.9%）和成本高企（51.1%）被認為是實行業務多元化的主要障礙。

近半企業僅有限度使用人工智能

今年調查加入了新問題，以了解企業如何使用人工智能協助業務運作。近半（49.3%）受訪公司表示只是有限度地使用有關技術，7.8%則廣泛使用。不過，25.6%的企業表示計劃使用人工智能，17.4%表示未有使用人工智能的計劃。

總商會主席陳瑞娟表示，根據受訪者回應，員工缺乏技能和技術人才不足是應用人工智能的主要障礙，這個問題需要加以解決才能幫助企業，否則只會落後於競爭對手。

預料明年經濟實質增長2.3%

另外，總商會亦發表2025年經濟預測，預料全年經濟實質增長2.3%，整體通脹率為2.0%。

總商會指，香港正走上疫後復蘇之路，惟經濟仍然面臨內外挑戰。然而，新大型基建項目的推進，例如三跑道系統和啟德體育園，將促進長遠經濟增長，提升本港競爭力。

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