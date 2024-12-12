羅淑佩、陳美寶轉任問責局長　月薪加逾5萬反而蝕咗？

▲ 文體旅局局長羅淑佩。（梁偉榮攝）

港府千億財赤，有人打問責團隊和公務員主意，特首李家超早前已被問到會否帶頭「做啲嘢」。不過，有議員則為問責官員爭福利，倡為其增設約滿酬金，以吸引及挽留優秀政治人才。

月薪加5萬 須犧牲公務員福利

李家超班子近日換人，兩位女常秘由公務員系統轉做問責官員，外界多留意兩人加薪逾5萬元，有前高官則話兩人亦有「犧牲」。由於公務員轉任局長時，若未屆可退休年齡，必須先辭職離開公務員隊伍，新任局長陳美寶（58歲）和羅淑佩（57歲），已須先放棄公務員福利，包括房屋、旅費、子女教育津貼等，假期亦大減；其次，兩人的退休福利亦受影響。

▲ 運流局局長陳美寶。（梁偉榮攝）

2000年6月前入職的公務員，退休時每個月均有退休金，約為原有月薪的三分之一，金額每年隨通脹調整，例如2024年估計長俸加幅是2.3%。

60歲前轉任局長 長俸「縮水」

陳、羅均是1989年7月才加入政府，須到60歲才退休，雖則屆時每月亦可領退休金，不過退休金是按離職時的年資及職級計，二人雖均是常秘，但陳美寶離任時職級為首長級第8級（D8），月薪約32萬元，羅淑佩的實際職級是D6，月薪約29萬元。由於要提前「截數」，兩人最後領取的長俸亦會「縮水」。

在普羅大眾眼中，政治委任官員的薪酬不算低。根據政府最新數據，現時每月用作支付政治委任官員薪酬的開支約1,400萬元，一年須花約1.7億元。其中，政務司司長月薪約41.7萬元，財政司司長約40.3萬元，律政司司長約39萬元，局長薪酬約37.6萬元。

葉劉抱不平 倡增設約滿酬金

在外界希望問責官員帶頭「做啲嘢」之際，曾任保安局局長的新民黨主席葉劉淑儀，則為問責官員「抱不平」，認為他們的福利不夠吸引，建議增設醫療保險津貼及15%約滿酬金，以吸引及挽留優秀政治人才，出任有關職位。

對於問責官員的薪津安排，政府稱薪津獨立委員會明年3月底前，會進一步研究及討論。

▲ 新民黨主席葉劉淑儀。（資料圖片）

葉劉向本欄解釋，之所以有此建議，是很多商界出身的官員告訴她，大學、商界都有醫療保險，「高院法官都有醫療保險津貼。」至於約滿酬金，普通政府合約僱員都有，問責官員卻沒有。她認為，主要官員的薪酬待遇，吸引不了商界精英，對比主要公營機構亦「低一截」。

就算特首，年薪約563萬元，都不及西九文化區管理局的行政總裁年薪640萬元。

高官：更重要是使命感

不過，亦有官場中人話，出任問責官員與否，薪酬待遇未必是最大考慮，更重要的是使命感。

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