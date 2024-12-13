特首述職｜習近平讚李家超務實進取　全力支持帶領各界銳意改革

▲ 特首李家超向國家主席習近平述職。（政府新聞處短片截圖）

特首李家超今日（13日）下午在京向國家主席習近平述職，與去年安排一樣，總理李強同場。

特首述職｜完成23條立法 推動解決住房等難題獲肯定

習近平表示，一年來李家超帶領特區政府擔當作為，務實進取，歷史性完成基本法第23條立法，集中精力拼經濟、謀發展，推動解決住房、醫療等民生難題，加強對外交流合作，不斷提升國際影響力，進一步鞏固了香港穩定發展的良好態勢，「中央對你和特區政府的工作是充分肯定的。」

特首述職｜促在創新創造中推動港由治及興

習近平續指，三中全會強調要發揮「一國兩制」制度優勢，香港發展面臨新的歷史機遇，中央將繼續全面準確，堅定不移，貫徹「一國兩制」方針，全力支持特首和特區政府團結帶領社會各界銳意改革，奮發有為，積極對接國家戰略，塑造經濟發展新動能、新優勢，在創新創造中推動香港由治及興，為香港繁榮穩定作出更大貢獻。

特首述職｜三年評語略有不同 均充分肯定

今次是李家超上任以來，第三次上京述職，習近平對其評語每年都略有不同，2022年是「勇於擔當，務實有為」，去年是「敢於擔當，善作善成」，今年則是「擔當作為，務實進取」，但均強調充分肯定其工作。

特首述職｜李家超列舉國際排名證不同領域有成果

李家超述職時表示，今年是本屆特區政府任期的一半，是帶領香港向前邁進，承先啟後的關鍵攻堅期，是為中國式現代化強國建設，作出更大貢獻的重要時刻。過去兩年半，香港在不同領域都看到成果，有些更反映在國際排名上，包括香港再次被評為全球最自由經濟體；香港國際金融中心地位重奪世界第三；世界競爭力及人才競爭力排名都上升，這些都反映國際社會，對香港的信心，顯示特區的施政方向是正確的。

中共中央政治局常委、中央書記處書記蔡奇，主管港澳事務的副總理丁薛祥，中共中央政治局委員、中央統戰部部長石泰峰，中央港澳辦主任夏寶龍、副主任周霽、鄭雁雄等參與是次會見。

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