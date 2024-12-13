  • 19°C
香港時間：20241213日 (五) 18:52

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 中山美穗 羅淑佩 超市大搜查 名校專區 破·地獄 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 小學試題 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

特首述職｜習近平讚李家超務實進取　全力支持帶領各界銳意改革

政治

撰文： 林曉君

發布時間： 2 小時前

最後更新： 28 分鐘前

分享：

分享：

熱門 中山美穗 羅淑佩 超市大搜查 名校專區 破·地獄 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 小學試題 會員有獎

特首李家超向國家主席習近平述職。（政府新聞處短片截圖）

特首李家超今日（13日）下午在京向國家主席習近平述職，與去年安排一樣，總理李強同場。

特首述職｜完成23條立法 推動解決住房等難題獲肯定

習近平表示，一年來李家超帶領特區政府擔當作為，務實進取，歷史性完成基本法第23條立法，集中精力拼經濟、謀發展，推動解決住房、醫療等民生難題，加強對外交流合作，不斷提升國際影響力，進一步鞏固了香港穩定發展的良好態勢，「中央對你和特區政府的工作是充分肯定的。」

特首述職｜促在創新創造中推動港由治及興

習近平續指，三中全會強調要發揮「一國兩制」制度優勢，香港發展面臨新的歷史機遇，中央將繼續全面準確，堅定不移，貫徹「一國兩制」方針，全力支持特首和特區政府團結帶領社會各界銳意改革，奮發有為，積極對接國家戰略，塑造經濟發展新動能、新優勢，在創新創造中推動香港由治及興，為香港繁榮穩定作出更大貢獻。

特首述職｜三年評語略有不同 均充分肯定

今次是李家超上任以來，第三次上京述職，習近平對其評語每年都略有不同，2022年是「勇於擔當，務實有為」，去年是「敢於擔當，善作善成」，今年則是「擔當作為，務實進取」，但均強調充分肯定其工作。

特首述職｜李家超列舉國際排名證不同領域有成果

李家超述職時表示，今年是本屆特區政府任期的一半，是帶領香港向前邁進，承先啟後的關鍵攻堅期，是為中國式現代化強國建設，作出更大貢獻的重要時刻。過去兩年半，香港在不同領域都看到成果，有些更反映在國際排名上，包括香港再次被評為全球最自由經濟體；香港國際金融中心地位重奪世界第三；世界競爭力及人才競爭力排名都上升，這些都反映國際社會，對香港的信心，顯示特區的施政方向是正確的。

中共中央政治局常委、中央書記處書記蔡奇，主管港澳事務的副總理丁薛祥，中共中央政治局委員、中央統戰部部長石泰峰，中央港澳辦主任夏寶龍、副主任周霽、鄭雁雄等參與是次會見。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

 

相關文章

【特首述職】李家超︰向習近平匯報5項重點　包括明年內完成基本法23條立法　
21:24 2023/12/18
【特首述職】李家超︰向習近平匯報5項重點　包括明年內完成基本法23條立法　
【特首述職】李家超拜訪科技部和文化和旅遊部　稱將推動旅遊業高質量發展
20:08 2023/12/19
【特首述職】李家超拜訪科技部和文化和旅遊部　稱將推動旅遊業高質量發展
特首述職｜李家超明上京述職　匯報香港經濟、社會、政治等最新情況
14:34 2024/12/10
特首述職｜李家超明上京述職　匯報香港經濟、社會、政治等最新情況

你可能感興趣

【特首述職】李家超︰向習近平匯報5項重點　包括明年內完成基本法23條立法　
21:24 2023/12/18
【特首述職】李家超︰向習近平匯報5項重點　包括明年內完成基本法23條立法　
【特首述職】李家超拜訪科技部和文化和旅遊部　稱將推動旅遊業高質量發展
20:08 2023/12/19
【特首述職】李家超拜訪科技部和文化和旅遊部　稱將推動旅遊業高質量發展
特首述職｜李家超明上京述職　匯報香港經濟、社會、政治等最新情況
14:34 2024/12/10
特首述職｜李家超明上京述職　匯報香港經濟、社會、政治等最新情況
外交 一國兩制 李強 習近平 香港 廿三條立法 李家超 基本法 政治

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

江若琳車禍︱江若琳尖沙咀遇交通意外　私家車翻側急送院
江若琳車禍︱江若琳尖沙咀遇交通意外　私家車翻側急送院
黑色素癌｜66歲女星確診皮膚癌王「黑色素癌」 已擴散至4期 收醫院員工一封信淚崩
黑色素癌｜66歲女星確診皮膚癌王「黑色素癌」 已擴散至4期 收醫院員工一封信淚崩
心肌梗塞｜老公鼻鼾聲突消失　雙唇發紫患急性心梗險死　幸老婆通宵煲劇救回一命【附心肌梗塞7大徵狀】
心肌梗塞｜老公鼻鼾聲突消失　雙唇發紫患急性心梗險死　幸老婆通宵煲劇救回一命【附心肌梗塞7大徵狀】
英年早逝｜內地37歲知名主播李昕鑫書房失火葬身火海　遺孀頭七發現懷孕
英年早逝｜內地37歲知名主播李昕鑫書房失火葬身火海　遺孀頭七發現懷孕
急症室最長等候時間（12月13日 時間16:05）
急症室最長等候時間（12月13日 時間16:05）