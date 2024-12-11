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特朗普上場勢「亂出招」？　崔建春：不管美國出台甚麼政策港均有能力應對

政治

撰文： 傅流螢

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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崔建春。（資料圖片）

外界憂「狂人」特朗普重掌白宮會「亂出招」，但外交部駐港特派員崔建春今日（11日）大派「定心丸」，稱不管美國新政府出台甚麼政策，相信內地和香港都有自信、能力和方法應對挑戰和困難。

由外交部及外交部駐港公署邀請的12國高級政府官員代表團，今日（11日）轉訪駐港公署。崔建春說，部分成員是首次來港，對香港充滿信心，亦驚訝香港的發展情況，相信他們日後也會組織自己國家的代表團來港談生意。

往克羅地亞直航

代表團成員、克羅地亞駐華大使Dario Mihelin說，訪港期間，曾經探討開辦來往香港和克羅地亞直航。他說，現在國泰航空業務再次蓬勃起來，三跑又能讓更多航班在港升降，相信距離開辦成功更接近。

12國訪港團名單曝光

代表團抵港後，周一（9日）晤特首李家超，亦獲多位司局長接見，包括財政司司長陳茂波。不過，港府一直未公布是哪12國，但原來12國包括贊比亞、克羅地亞、羅馬尼亞、智利、斐濟、約旦、墨西哥、尼日利亞、南非、坦桑尼亞、巴布亞新幾內亞及馬來西亞，其駐華大使或外交部主管雙邊關係、經濟合作的司局長訪港。

代表團前日赴立法會，與議會聯絡小組委員會見面約1小時，據聞立法會議員向對方講「完善選舉制度」好處，基本法23條立法過程和前後變化等，前者由經民聯梁美芬講解，後者則由「班長」廖長江介紹。有與會者透露，過往曾晤西方國家的議員，其提問很尖銳，今次完全不是，主要講經濟，說要多合作。

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