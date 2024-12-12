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網約車｜新加坡網約車平台TADA今登陸香港　盼市佔率兩年內達第二

社會

撰文： 梁薾心、陳麗娜

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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新加坡過江龍、網約車平台TADA今日登陸香港。（曾耀輝攝）

新加坡過江龍、網約車平台TADA今登陸香港。行政總裁Sean Kim昨表示，不擔心受本港經濟低迷及政治環境影響，未來數年將重點發展香港業務 ，盼市佔率兩年內達香港第二，甚至取代Uber成為龍頭。

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標榜「零佣金」的TADA，今起在港九及機場試行，乘客可用現金或信用卡付款，並以高達380元迎新獎賞吸引市民使用。TADA會對100元以下車程，每次收8元預約費；100元以上車程則每次收9元。

本身是韓國人的Sean Kim昨接受本報專訪指，香港擁蓬勃經濟環境和密集人口，加上對高效優質交通服務具殷切需求，故進軍香港是擴展業務的重要一步。

他透露已有3,000至4,000人註冊為司機夥伴，屬滿意及達標成績，甚至是「超出預期」，可見本港市場正等待新參與者，創造更健康的競爭；暫未在新界全面推行、只在部分區域試行，是為確保能提供優質體驗及收集意見。

經濟不景未必對經營不利

本港疫後經濟復甦不似預期，被問到會否擔心影響TADA在港發展？Sean稱，經濟不景未必對經營不利，零佣金能讓司機賺取更多車資收入分成，有更大空間為乘客提供實惠價格，故相信TADA反而可在經濟困境中，為司機及乘客提供幫助。

他亦稱不擔心近年本港政治環境動盪，形容在不同政治制度的國家或城市，市民都需要旅遊、汽車，司機亦需搵工。

有信心與的士業界建立合作關係

至於港府擬發牌規管網約車，Sean同樣認為毋須擔心，指平台跟政府有非常順利和密切的合作關係，早前更有機會與政商界溝通，但亦期待當局未來提供更明確指引。他又說，知悉港府擬規定的士裝車廂攝錄設備，會研究如何配合。

此外，近年Uber在本港興起，引起傳統的士業界強烈反彈，TADA在新加坡卻可與的士車行維持長期良好關係，箇中原因為何？Sean指關鍵在於零佣金，並坦言料需時與本港的士業界解釋TADA的不同之處，但強調有信心能建立合作關係，透露已跟部分的士車行進行「有趣」（interesting）及友好的交流，對方已表達合作意向，願就細節展開更多討論。

香港的士司機服務態度一直為人詬病，TADA又會如何應對？Sean形容據他過去數十年在港旅遊經驗，形容的士司機服務正在變好，但平台亦會為註冊司機提供指引，並設多個渠道接收意見，提升服務質素。

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兩年內攻佔香港市場第二位

展望未來，Sean指TADA在新加坡網約車平台市佔率達第二或第三位，盼可在兩年內再攻佔香港市場第二位，「有信心獲得相當好的市佔率。」至於有否信心超越Uber，他笑言當然想成為龍頭，但認為不一定要說瞄準或取替誰，「我們想成為第一，但首先需要成為第二。」他亦透露正審視適合在明年進軍的新市場，舉例如馬來西亞，甚至盼走出亞洲。

針對無人駕駛技術越趨成熟，Sean料無人車將對行業生態構成重大影響，認為各界要就如何保障司機生計等作討論，也正研究如何與機械人技術融合。TADA區域總經理蔡裕翰就提到，未來數月將陸續提供更多港人喜歡的支付方式，正與其他市場的現有合作夥伴等溝通。

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記者：陳麗娜、梁薾心

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