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醫院發展｜政府棄古洞北建新醫院　牛潭尾教學醫院取替

社會

撰文： 陳展棋

發布時間： 55 分鐘前

最後更新： 35 分鐘前

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醫務衞生局表示，正聯同醫管局檢視「第二個醫院發展計劃」 ，其中位處牛潭尾計劃預留予第三間醫學院的醫教研醫院，將取代先前提出於古洞北建新醫院。醫衞局稱，將更能應付當區的醫療需求和合乎成本效益。

預算約2700億元的第二個醫院發展計劃進行規劃，佈局近期消息頻頻。其中近年大力發展的北部都會區，政府早前曾表示於古洞站附近擬建新醫院，連同洪水橋興建醫院，以及擴建北區醫院，預料該區各可提供超過2000張病床。

政府昨（11日）回應議員查詢時表示，因應牛潭尾覓得醫療設施預留用地，面積超過古洞北用地的兩倍，而且比鄰第三間醫學院校舍用地。政府計劃於牛潭尾興建新綜合醫教研醫院，以取代古洞北新醫院，指更能應付當區的醫療需求和合乎成本效益。

醫務衞生局稱，醫管局在規劃和發展各項公營醫療服務時以醫院聯網為基礎，並會考慮一系列因素，釐清聯網內各醫院的角色定位，確保病人在不同公營醫療單位和診治過程中銜接暢順，務求提供全面且適切的醫療服務，支援病人歷程。

另外，醫務衞生局常任秘書長陳松青周一於電台節目表示，由於預計未來港島人口將減少，港島西聯網及港島東聯網合併，是其中一個考慮方向。局方發言人強調，預期整合後聯網內所有急症或重症醫院均會保留，不存在需就一般疾病跨區求診。

翻查政府於2019年就「第二個醫院發展計劃」的草擬， 當年仍預計設有港島東聯網、以及港島西聯網。曾提出的古洞新醫院、以及牛潭尾醫教研醫院仍未列入計劃當中。當時計劃增設9320個床位。

2019年草擬之「第二個醫院發展計劃」

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