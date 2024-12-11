漢鼎書院｜教育局：今年4月要求學校停收建校債券　3名家長未獲退還

▲ 漢鼎書院建校債券疑違約。（梁偉榮攝）

黃竹坑私立學校漢鼎書院疑違約未有向已退學的學生家長退回建校債券餘額。教育局今晚（11日）回覆查詢，指一直嚴肅跟進漢鼎書院的管理及財務情況，已於今年4月要求學校暫停收取建校債券費用，至今接獲3名家長投訴該校未退還建校債券，已促請學校盡快按照協議退還相關款項。為加強規管私立學校收取其他費用，局方設有審批機制，至今共收到25間私立學校申請，現正審批。

翻查教育局網頁，漢鼎書院創辦於2017年，設中小學課程，2024/25學年各級全年學費介乎19.8萬至21.8萬元。自2020/21學年起，所有漢鼎書院在讀學生家庭，須認購面額為60萬港元的建校債券，並需於入學註冊前一次性繳納。

教育局表示，明白社會關注該等籌集資金計劃，為加強規管私立學校收取其他費用，設有審批機制，去年8月推出第二階段，規定私校須證明在收取其他費用時，已遵從四項關鍵原則，包括符合相關條例及法例規定、確保學校良好管治、收取費用具透明度和保障主要持份者權益。

教育局指，至今共收到25間私立學校透過新機制提出的申請及相關資料，現正審批有關申請。

教育局提醒家長，私立學校的營運及財務狀況受不同因素影響，如家長選擇安排子女入讀私立學校或考慮參與學校的籌集資金計劃，應先搜集有關學校的資料，了解學校的財務狀況、籌集資金計劃的目的及理據，並細閱計劃的詳情、合約條款及條件，考慮相關的風險，以保障自身權益。

教育局表示，如發現私立學校運作或財務出現嚴重問題，會考慮暫停有關學校收取該等其他費用。另外，如私立學校未能按相關的合約條款及條件行事，家長應循法律途徑追討，如懷疑涉及違法行為，應向相關的執法部門舉報。

教育局指，一直嚴肅跟進漢鼎書院的管理及財務情況，並督促學校制定及因應情況更新其緊急應變計劃。教育局至今共接獲3名家長投訴該校未有退還建校債券費用，已立即聯絡學校了解有關情況，以及促請學校盡快按照協議退還相關款項。因應學校的情況，局方已於2024年4月要求學校暫停收取建校債券費用，以及向教育局清楚交代未來的發展路向。教育局會繼續監察學校的營運情況，與相關持份者保持緊密聯繫，保障學生的福祉。

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