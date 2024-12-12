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網約車｜議員指網約車可與的士互補　的士業界促立法規管

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本港再有新網約車平台推出，有議員認為網約車可與的士互補，在繁忙時段提供服務，避免搶的士生意。的士業界則歡迎有新平台加入，可以減輕司機的營運壓力，斥個別平台抽佣太多，促當局立法規管。

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現時本港網約車平台，除了已大行其道的Uber，早前已有多間內地企業也大舉進軍香港，包括滴滴出行、阿里巴巴集團旗下「高德打車」等。立法會議員張欣宇認為，「Uber在港運作10年越做越大、仲不斷加價」，證明港人對網約私家車需求龐大，而網約私家車可以補足的士，在上、下班的高峰時段運力不足的問題。

對於的士業界擔心「白牌車」合法化會影響收入，張認為立法才能有效限制網約車泛濫及搶生意的問題，因為當局可限制有關司機的營業時間，如果超過指定時間，需要繳付高昂的稅項，又指當局多年來未有立法規管的士司機都有穩定的收入，「加入監管無理由更差。」

香港的士小巴商總會會長周國強指，對於再有網約車平台加入表示歡迎，因為可以開拓東南亞客源，而且新平台初推出時，會為司機提供使用優惠或推廣，減低司機的經營成本。同時可以減少依賴單一平台，增加司機的選擇，他指Uber就每宗生意抽佣25%，而且需要額外付費，才較大機會接到長途客，嚴重壓縮司機的生存環境，呼籲政府盡快立法規管網約車平台。

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