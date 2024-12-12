縮水蛋治︱學校小賣部驚現「最慳皮」蛋治　網民嘲鵪鶉蛋嚟？

▲ 有學生網民在其學校的小賣部，以9元購買一份腿蛋治，打開後發現份量少得驚人。

【學校/小賣部/蛋治】百物騰貴，就連學校小賣部都要「勒緊褲頭」。日前有學生網民在其學校的小賣部，以9元購買一份腿蛋治，打開後發現份量少得驚人，雞蛋只有三文治五分一的大小，事主上載圖片大呼無奈「嗰蛋想點？」。不少網民見圖後不禁一笑，幽默反諷指「其實鵪鶉蛋腿治」。

最新影片推介：

該名學生原本打算購買火腿雞蛋三文治充飢，豈料打開三文治後，驚訝地發現份量少得驚人，雞蛋只有三文治五分一的大小，氣憤得在社交平台上載圖片，更以粗口表達不滿，不明該小賣部為何仍能營業，「咁都唔執，收我$9 嗰蛋想點」。不過，事主未有透露究竟是哪一間學校的小賣部。

▲ 有學生網民在其學校的小賣部，以9元購買一份腿蛋治，打開後發現份量少得驚人。（Threads圖片）

帖文引起網民熱議，不少人見到圖片後直斥「呃錢」，份量少得誇張驚人，「真係好離譜」，有人安慰事主指，經濟差，人工食材貴，「$1食材$8手工錢」、「9蚊算收少咗你，佢煎完一隻重要用工具分開，做多幾多功夫呀」；亦有網民幽默表示「你係咪嗌腿治，佢唔覺意跌咗啲蛋俾你咋？」、「其實鵪鶉蛋腿治嚟。」、「少食多滋味」。

相關報道：

收費廁所︱黃大仙呢個廁所竟電子收費$2 網民：冇八達通點算？

天價牛河︱機場食肆乾炒牛河收$260連燒鵝可樂埋單$654 網民：有錢就是任性

網絡熱話｜男童疑撞凹逾$2300萬名車 全球限量77輛目擊者爆搗蛋經過

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】