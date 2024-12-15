  • 13°C
香港時間：20241215日 (日) 08:48

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 保暖大法 超市大搜查 啟德體育園 名校專區 聖誕好去處 靚媽精明眼 藥物百科 破·地獄 小學試題 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

港鐵大叔｜大叔港鐵車廂大汗淋漓做引體上升　網民：時間管理大師

社會

撰文： 王月明

發布時間： 41 分鐘前

分享：

分享：

熱門 保暖大法 超市大搜查 啟德體育園 名校專區 聖誕好去處 靚媽精明眼 藥物百科 破·地獄 小學試題 會員有獎

大叔港鐵車廂大汗淋漓做引體，網民：時間管理大師。

【港鐵 / 健身 / 引體】運動健身應在合適的場地進行。近日，有人在Facebook「馬鞍山之友2.0」群組上傳影片，指有大叔在港鐵車廂內，用座位上方的橫杆做引體上升，有網民見影片後揶揄大叔：「原來嗰（橫杆）用途係咁㗎」。

家教問題｜女童港鐵車廂做體操激怒乘客　扶手當攀爬架雙腳離地家長零反應？

港鐵大叔｜大叔橫杆扶手做引體

樓主上傳影片並配文稱「阿伯真係身壯力健」。據影片可見，港鐵車廂內，一位身穿白色T恤、黑色短褲及波鞋的大叔，於座位上方的橫扶手上做引體上升，他做得是十分賣力，只見其白色上衣已被汗漬沾至半透明。

影片拍攝時，大叔身前座位未有其他乘客，僅有一個大型黑色手袋，相信是大叔所有。影片僅有幾秒，大叔做了2個引體上升，不知其總共做了多長時間。

點擊圖片放大
+3
+2

港鐵大叔｜網民：時間管理大師

影片引起不少網民一輪，有人指責大叔行為幼稚，做運動不分場合，「壞榜樣」、「返童真狀態」、「過度活躍症」、「時間管理大師」、「使乜去健身室啫」、「真係慳得一蚊得一蚊」、「原來嗰（橫杆）用途係咁㗎」、「有時啲人知道一定有人會拍片，所以專登做啲嘢出嚟炫耀下」、「只要有心，度度都可以係Gym房」。

港鐵大叔｜設備損壞或面臨處罰

有網民表示「期望佢係拉爛咗成個『砰』一聲」，若大叔使用扶手橫杆時，橫杆因超過最大承重掉落，根據《香港鐵路附例》，任何人不得不當地觸摸、使用、搞弄、損壞或以其他方式干擾於鐵路上使用或與鐵路有關的任何機車、列車、車廂、車卡或其他運輸工具，或其上的一切設備，將面臨罰款5,000元及監禁6個月。

港鐵女子｜女子坐電動行李箱至港鐵月台　引網民關注有否觸犯法例？

港鐵女乘客｜港鐵車廂乘客全身貼扶手　乘客勸阻被反駁網民教出招KO

妄顧安全︱港媽乘港鐵情急衝門獨留女兒月台上　乘客助擋車門女童驚到「紮紮跳」

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
老闆媽媽｜陳爽計劃送9歲兒子海外升學 最想仔女學好中文不怕捱苦

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

 

相關文章

家教問題｜女童港鐵車廂做體操激怒乘客　扶手當攀爬架雙腳離地家長零反應？
12:24 2024/11/19
家教問題｜女童港鐵車廂做體操激怒乘客　扶手當攀爬架雙腳離地家長零反應？
妄顧安全︱港媽乘港鐵情急衝門獨留女兒月台上　乘客助擋車門女童驚到「紮紮跳」
10:58 2024/11/04
妄顧安全︱港媽乘港鐵情急衝門獨留女兒月台上　乘客助擋車門女童驚到「紮紮跳」
港鐵女子｜女子坐電動行李箱至港鐵月台　引網民關注有否觸犯法例？
09:03 2024/11/18
港鐵女子｜女子坐電動行李箱至港鐵月台　引網民關注有否觸犯法例？
港鐵女乘客｜港鐵車廂乘客全身貼扶手　乘客勸阻被反駁網民教出招KO
23:06 2024/11/28
港鐵女乘客｜港鐵車廂乘客全身貼扶手　乘客勸阻被反駁網民教出招KO

你可能感興趣

家教問題｜女童港鐵車廂做體操激怒乘客　扶手當攀爬架雙腳離地家長零反應？
12:24 2024/11/19
家教問題｜女童港鐵車廂做體操激怒乘客　扶手當攀爬架雙腳離地家長零反應？
妄顧安全︱港媽乘港鐵情急衝門獨留女兒月台上　乘客助擋車門女童驚到「紮紮跳」
10:58 2024/11/04
妄顧安全︱港媽乘港鐵情急衝門獨留女兒月台上　乘客助擋車門女童驚到「紮紮跳」
港鐵女子｜女子坐電動行李箱至港鐵月台　引網民關注有否觸犯法例？
09:03 2024/11/18
港鐵女子｜女子坐電動行李箱至港鐵月台　引網民關注有否觸犯法例？
健身 港鐵 網絡熱話

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

港鐵女子｜港鐵又見大批貨物及推車　網民批：唔知點解可以入到閘
港鐵女子｜港鐵又見大批貨物及推車　網民批：唔知點解可以入到閘
江若琳交通意外︱江若琳車禍後片段曝光　熱心市民齊心爬上車救援
江若琳交通意外︱江若琳車禍後片段曝光　熱心市民齊心爬上車救援
冬天靜電｜常被「靜電」電到　恐是1種隱形殺手病先兆　或藏6大健康警號
冬天靜電｜常被「靜電」電到　恐是1種隱形殺手病先兆　或藏6大健康警號
急症室最長等候時間（12月15日 時間04:05）
急症室最長等候時間（12月15日 時間04:05）
行李箱推薦2024｜不怕撞款！盤點7大新興時尚品牌行李箱　性價比高不輸Rimowa
行李箱推薦2024｜不怕撞款！盤點7大新興時尚品牌行李箱　性價比高不輸Rimowa