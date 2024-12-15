港鐵大叔｜大叔港鐵車廂大汗淋漓做引體上升　網民：時間管理大師

▲ 大叔港鐵車廂大汗淋漓做引體，網民：時間管理大師。

【港鐵 / 健身 / 引體】運動健身應在合適的場地進行。近日，有人在Facebook「馬鞍山之友2.0」群組上傳影片，指有大叔在港鐵車廂內，用座位上方的橫杆做引體上升，有網民見影片後揶揄大叔：「原來嗰（橫杆）用途係咁㗎」。

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港鐵大叔｜大叔橫杆扶手做引體

樓主上傳影片並配文稱「阿伯真係身壯力健」。據影片可見，港鐵車廂內，一位身穿白色T恤、黑色短褲及波鞋的大叔，於座位上方的橫扶手上做引體上升，他做得是十分賣力，只見其白色上衣已被汗漬沾至半透明。

影片拍攝時，大叔身前座位未有其他乘客，僅有一個大型黑色手袋，相信是大叔所有。影片僅有幾秒，大叔做了2個引體上升，不知其總共做了多長時間。

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港鐵大叔｜網民：時間管理大師

影片引起不少網民一輪，有人指責大叔行為幼稚，做運動不分場合，「壞榜樣」、「返童真狀態」、「過度活躍症」、「時間管理大師」、「使乜去健身室啫」、「真係慳得一蚊得一蚊」、「原來嗰（橫杆）用途係咁㗎」、「有時啲人知道一定有人會拍片，所以專登做啲嘢出嚟炫耀下」、「只要有心，度度都可以係Gym房」。

港鐵大叔｜設備損壞或面臨處罰

有網民表示「期望佢係拉爛咗成個『砰』一聲」，若大叔使用扶手橫杆時，橫杆因超過最大承重掉落，根據《香港鐵路附例》，任何人不得不當地觸摸、使用、搞弄、損壞或以其他方式干擾於鐵路上使用或與鐵路有關的任何機車、列車、車廂、車卡或其他運輸工具，或其上的一切設備，將面臨罰款5,000元及監禁6個月。

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