屯門醫院產婦胎死腹中丨懷孕41周孕婦入院待產胎死腹中　孕婦大出血一度危殆丈夫控訴醫院失誤

【屯門醫院/監測胎心/胎死腹中】一名準父親於本月10日在社交平台親撰長文對屯門醫院作大控訴，指懷孕41周的近日入院待產，豈料醫護人員卻未有持續為妻監測胎兒心跳，最終胎死腹中。太太更因分娩失敗，需進行緊急剖腹產，術後需送入ICU，情況一度危殆。TOPick已向醫管局查詢事宜，正等待回覆。

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該名準父親于先生周二在Facebook發文，指控屯門醫院疑涉及醫療事故。帖文稱太太於本月5日被安排入屯門醫院待產，至6日凌晨他用手機與太太通話時，得知太太已見紅並開始有痛感，於是早上獲處方催生藥物，直到下午2時半許，他指太太開始規律疼痛，更疼到無法正常回覆訊息。當日醫護人員分別在早上9時35分、下午3時正及下午4時55分，三次為于太量度胎兒心跳 ，當時均顯示胎兒心跳正常。

下午5點半時我同外母進入病房，只見我太太躺在床上已經痛到沒有力氣說話。並且有多次要求想進入產房。姑娘以未開4指或未穿水為由拒絕。據我太太所述她當時曾表示想打上無痛，最後都不了了之。17:30直至20:30，我都有協助太太進行宮縮記錄。

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他指晚上8時許有姑娘曾為太太作簡單檢查，當時「聽到一個胎心，然後檢查結束」，眼見太太非常痛苦，他期間曾向當值姑娘表示認為太太疼痛的程度似乎超出平常，惟對方卻只是表示瞭解，並沒有積極跟進。直到當日晚上8時30分，他竟被姑娘告之胎兒已沒有心跳。

此時我已經不知所措，握著太太，並且反復詢問是否還有救治的希望，得到的都是絕望的答案。三位醫生同時肯定寶寶沒了心跳。

雪上加霜的是，他的太太當下仍要一邊忍受喪女之痛，一邊忍受宮縮的生理疼痛繼續分娩，更因此有「大出血，發燒，感染」等一系列問題，並進入ICU，一度危殆。

他指12月8日11時至凌晨時分，由於他的太太嘗試好幾次的產道分娩均是失敗收場，最終需進行緊急剖腹產，，他指太太已經當時已發燒至37.9攝氏度並有感染風險，手術期間更大出血並伴有感染，子宮收縮情況也不理想，手術結束後需被送入了ICU。

之後姑娘又帶著我看了眼那個未出生就夭折的女兒，心中的痛苦已經無法用語言描述，我都不知如何面對我的太太。此時此刻我都無法明白明明準備好一切迎接新生命迎接三口之家确變成喪女之痛，以及我最愛的太太幾乎在鬼門關前走了一圈這種情況。

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