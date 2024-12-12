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蘇民峰師傅蛇年生肖運程｜2025肖蛇運程︰犯太歲易悲觀　去旅行可化解

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撰文： 玄學家　蘇民峰師傅

發布時間： 31 分鐘前

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蘇民峰蛇年生肖運程｜屬蛇注意兩個月份

【2025蘇民峰蛇年生肖運程】今年「犯太歲」，有悲觀負面情緒，容易胡思亂想，所想的都不會有好結果。

蘇民峰蛇年生肖運程｜屬蛇注意兩個月份

24歲蛇犯太歲容易有感情變化，一段感情來，一段感情去，一喜擋三災，無喜心情壞。36歲及48歲蛇人，負面情緒比較嚴重，尤其農曆4月，適宜去旅行化解。若生於秋冬天的人，即寒命人，適宜到東南方旅行；若生於春夏天的人，即熱命人，則適宜到西北方旅行，切忌匆去錯方向，否則有反效果。

但凡犯太歲，必有「劍鋒」、「伏屍」兩粒凶星跟隨，又容易受金屬所傷，加上今年有「血刃」，所以，適宜捐血、洗牙化解，尤其注意農曆4月及10月，因為今年容易牙受傷、腳受傷，宜特別留意。

蘇民峰蛇年生肖運程｜屬蛇背後是非多

今年吉星幸有「天解」、「解神」，逢凶化吉，減輕了凶星的力量。

今年凶星除了「劍鋒」、「伏屍」、「血刃」之外，還有「浮沉」及「指背」，「浮沉」是浮浮沉沉，沒甚麼突破，其實今年犯太歲亦不宜積極進取，所以比較放慢腳步都是適宜的。至於「指背」是背後是非比較多，正所謂「明槍易擋，暗箭難防」，被人篤背脊也無辦法，自己不能控制。

蘇民峰蛇年生肖運程｜屬蛇這個月宜旅行

事實，犯太歲跟運氣無直接關係，雖然財運及桃花運都位列12，但桃花方面是「一喜擋三災，無喜心情壞」，何謂喜事？除了結婚，就是生育。否則易有悲觀負面情緒，尤其農曆4月，即新曆5月6日至6月7日，最好你5月6日前去旅行，5月6日之後回來，就可化解負面情緒。

運氣方面，若你是寒命人，今年直至夏天之後，有機會仍可嘗試，能收拾好心情的話，2025、2026及2027年的運氣都是不俗的。若你是熱命或平命人，今年犯太歲，再加上運氣一般，一切宜守不宜攻。

寒命人︰出生於西曆8月8日後、3月6日前。
熱命人︰出生於西曆5月6日後、8月8日前。
平命人︰出生於西曆3月6日後、5月6日前。

（本文獲蘇民峰師傅授權刊登）

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