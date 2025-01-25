  • 19°C
香港時間：2025125日 (六) 18:51

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 農曆新年 保暖大法 超市大搜查 五索 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

蘇民峰師傅蛇年生肖運程｜2025屬馬運程︰獲男貴人相助　防業務被截糊

休閒消費

撰文： 玄學家　蘇民峰師傅

發布時間： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 農曆新年 保暖大法 超市大搜查 五索 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

蘇民峰2025蛇年生肖運程｜屬馬財運不俗

【蘇民峰2025年運程/2025蘇民峰蛇年生肖運程/屬馬】肖馬今年有「咸池」桃花，姑不講及男女關係，「咸池」桃花關乎交際、人緣亦間接對事業有幫助。

屬馬年份：1930、1942、1954、1966、1978、1990、2002

蘇民峰2025蛇年生肖運程｜屬馬霧水桃花難結果

因「咸池」桃花即霧水桃花，對工作特別有幫助。合作方對你觀感好，則水到渠成。講到單身男女關係，容易接觸到已相識的異性，但今年來今年走，不一定維持得到，若關係能夠過到今年，才有機會發展下去。

最新影片推介：

TOPick一分鐘
賀年糕點︱芋頭糕簡易食譜1招添粉糯口感　1樣食品代替潤腸減少鹹味

蘇民峰2025蛇年生肖運程｜屬馬財運不俗

今年財運不俗，有「桃花」之助，可看高一綫。今年吉星有「太陽」，即男貴人相助，若上司或拍檔是男人，會有助力。

凶星有「流霞」、「咸池」，都是感情煩惱的星，若已婚者，必須穩定感情，否則易惹上三角情緣，就自尋煩惱了。

生肖屬馬藝人代表（2002年出世）：

點擊圖片放大
+5
+4

生肖屬馬藝人代表（1990年出世）：

點擊圖片放大
+7
+6

生肖屬馬藝人代表（1966及1978年出世）：

點擊圖片放大
+6
+5

蘇民峰2025蛇年生肖運程｜屬馬凡事隨機應變

「天空」即計劃易成空。我經常強調，做人不必太多計劃，能夠見一步行一步，懂得隨機應變，解決眼前問題的人，才容易獲得成功。

「晦氣」是心情不好，已傾妥的業務，容易被人截糊，譬如做保險、地產者，明明今晚簽單，豈料中午遭人截糊，故從事短期合約工作者，務必謹慎緊跟，匆讓他人有機可乘。

運氣方面，當然也是秋冬天出生的寒命人比較好，而春夏天出生者，今年縱使運氣一般，但始終是桃花年，仍是看高一綫，略為加分的。

寒命人出生於西曆8月8日後、3月6日前
熱命人出生於西曆5月6日後、8月8日前
平命人出生於西曆3月6日後、5月6日前

（本文獲蘇民峰師傅授權刊登）

蘇民峰師傅2025蛇年12生肖運程全集：

蘇民峰2025屬蛇運程︰犯太歲易悲觀　去旅行可化解
蘇民峰2025馬運程︰獲男貴人相助　防業務被截糊
蘇民峰2025羊運程︰外貿看高一線　感情難有著落
蘇民峰2025猴運程︰貴人小人同至　容易遺失物品
蘇民峰2025雞運程︰權力財帛加持　今年提防女人
蘇民峰2025狗運程︰真桃花可發展　留意腸胃問題
蘇民峰2025豬運程︰搬屋留意兩點　今年會大破財
蘇民峰2025鼠運程︰暗戀無緣結果　紫微貴人扶持
蘇民峰2025牛運程︰凡事親力親為　有情緒宜抒發
蘇民峰2025虎運程︰雙重犯太歲　師傅教風水局化解
蘇民峰2025兔運程︰一字記之曰平　小驛馬多走動
蘇民峰2025龍運程︰有利感情發展　間接幫助事業

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

蘇民峰師傅蛇年生肖運程｜2025屬蛇運程︰犯太歲易悲觀　去旅行可化解
今日 16:00
蘇民峰師傅蛇年生肖運程｜2025屬蛇運程︰犯太歲易悲觀　去旅行可化解
蘇民峰師傅蛇年生肖運程｜2025肖羊運程︰外貿看高一線　感情難有著落
10:26 2024/12/12
蘇民峰師傅蛇年生肖運程｜2025肖羊運程︰外貿看高一線　感情難有著落
蘇民峰師傅蛇年生肖運程｜2025肖猴運程︰貴人小人同至　容易遺失物品
10:26 2024/12/12
蘇民峰師傅蛇年生肖運程｜2025肖猴運程︰貴人小人同至　容易遺失物品
蘇民峰師傅蛇年生肖運程｜2025肖雞運程︰權力財帛加持　今年提防女人
10:27 2024/12/12
蘇民峰師傅蛇年生肖運程｜2025肖雞運程︰權力財帛加持　今年提防女人
蘇民峰師傅蛇年生肖運程｜2025肖豬運程︰搬屋留意兩點　今年會大破財
12:47 2024/12/13
蘇民峰師傅蛇年生肖運程｜2025肖豬運程︰搬屋留意兩點　今年會大破財
蘇民峰師傅蛇年生肖運程｜2025肖牛運程︰凡事親力親為　有情緒宜抒發
12:49 2024/12/13
蘇民峰師傅蛇年生肖運程｜2025肖牛運程︰凡事親力親為　有情緒宜抒發
蘇民峰師傅蛇年生肖運程｜2025肖鼠運程︰暗戀無緣結果　紫微貴人扶持
12:48 2024/12/13
蘇民峰師傅蛇年生肖運程｜2025肖鼠運程︰暗戀無緣結果　紫微貴人扶持
蘇民峰師傅蛇年生肖運程｜2025肖虎運程︰雙重犯太歲　師傅教風水局化解
12:50 2024/12/13
蘇民峰師傅蛇年生肖運程｜2025肖虎運程︰雙重犯太歲　師傅教風水局化解
蘇民峰師傅蛇年生肖運程｜2025肖兔運程︰一字記之曰平　小驛馬多走動
12:51 2024/12/13
蘇民峰師傅蛇年生肖運程｜2025肖兔運程︰一字記之曰平　小驛馬多走動
蘇民峰師傅蛇年生肖運程｜2025肖龍運程︰有利感情發展　間接幫助事業
12:52 2024/12/13
蘇民峰師傅蛇年生肖運程｜2025肖龍運程︰有利感情發展　間接幫助事業

你可能感興趣

蘇民峰師傅蛇年生肖運程｜2025屬蛇運程︰犯太歲易悲觀　去旅行可化解
今日 16:00
蘇民峰師傅蛇年生肖運程｜2025屬蛇運程︰犯太歲易悲觀　去旅行可化解
蘇民峰師傅蛇年生肖運程｜2025肖羊運程︰外貿看高一線　感情難有著落
10:26 2024/12/12
蘇民峰師傅蛇年生肖運程｜2025肖羊運程︰外貿看高一線　感情難有著落
蘇民峰師傅蛇年生肖運程｜2025肖猴運程︰貴人小人同至　容易遺失物品
10:26 2024/12/12
蘇民峰師傅蛇年生肖運程｜2025肖猴運程︰貴人小人同至　容易遺失物品
生肖 風水師 風水 蘇民峰 正能量 生活智慧

最高瀏覽

急症室最長等候時間（01月25日 時間16:05）
急症室最長等候時間（01月25日 時間16:05）
最強小三五索︱五索曬命顯示富貴生活未受影響　林作促吳家樂鄧兆尊回能訴求
最強小三五索︱五索曬命顯示富貴生活未受影響　林作促吳家樂鄧兆尊回能訴求
農曆新年2025｜新年利是公價2025　今年平均每封利是封幾錢？
農曆新年2025｜新年利是公價2025　今年平均每封利是封幾錢？