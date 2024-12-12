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蘇民峰師傅蛇年生肖運程｜2025肖馬運程︰獲男貴人相助　防業務被截糊

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撰文： 玄學家　蘇民峰師傅

發布時間： 30 分鐘前

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蘇民峰蛇年生肖運程｜屬馬財運不俗

【2025蘇民峰蛇年生肖運程】肖馬今年有「咸池」桃花，姑不講及男女關係，「咸池」桃花關乎交際、人緣亦間接對事業有幫助。

蘇民峰蛇年生肖運程｜屬馬霧水桃花難結果

因「咸池」桃花即霧水桃花，對工作特別有幫助。合作方對你觀感好，則水到渠成。講到單身男女關係，容易接觸到已相識的異性，但今年來今年走，不一定維持得到，若關係能夠過到今年，才有機會發展下去。

蘇民峰蛇年生肖運程｜屬馬財運不俗

今年財運不俗，有「桃花」之助，可看高一綫。今年吉星有「太陽」，即男貴人相助，若上司或拍檔是男人，會有助力。

凶星有「流霞」、「咸池」，都是感情煩惱的星，若已婚者，必須穩定感情，否則易惹上三角情緣，就自尋煩惱了。

蘇民峰蛇年生肖運程｜屬馬凡事隨機應變

「天空」即計劃易成空。我經常強調，做人不必太多計劃，能夠見一步行一步，懂得隨機應變，解決眼前問題的人，才容易獲得成功。

「晦氣」是心情不好，已傾妥的業務，容易被人截糊，譬如做保險、地產者，明明今晚簽單，豈料中午遭人截糊，故從事短期合約工作者，務必謹慎緊跟，匆讓他人有機可乘。

運氣方面，當然也是秋冬天出生的寒命人比較好，而春夏天出生者，今年縱使運氣一般，但始終是桃花年，仍是看高一綫，略為加分的。

寒命人︰出生於西曆8月8日後、3月6日前。
熱命人︰出生於西曆5月6日後、8月8日前。
平命人︰出生於西曆3月6日後、5月6日前。

（本文獲蘇民峰師傅授權刊登）

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