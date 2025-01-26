蘇民峰師傅蛇年生肖運程｜2025屬羊運程︰外貿看高一線 感情難有著落
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撰文： 玄學家 蘇民峰師傅
發布時間： 1 小時前
【蘇民峰2025年運程/2025蘇民峰蛇年生肖運程/屬羊】肖羊今年「太歲遙合」，在桃花方面無着落，但若有穩定感情者，今年仍會穩定下去，若沒有的話，則繼續孤家寡人，有桃花的機會不會很大。
屬羊年份：1931、1943、1955、1967、1979、1991、2003
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蘇民峰2025蛇年生肖運程｜屬羊或有異地情緣
今年「太歲遙合」，容易有遠方對象，何謂遠方對象？可能在香港遇上外國來的人，或者去旅行時遇到心儀對象，但能成佳偶的機會並不大。
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蘇民峰2025蛇年生肖運程｜屬羊財運尚算平穩
在財運方面，無甚特別，但始終叫做「遙合」，有遠方貴人相助，若你的工作要接觸外地人，或做外國人生意，則今年有分加，故財運方面尚算平穩，但無甚突破，亦不算差。
當然，若你是寒命心，始終在2025至2027這三年都是有助力的，有機會不妨大膽嘗試。若你是熱命或平命人，這三年則宜守不宜攻，切勿輕舉妄動。
|寒命人
|出生於西曆8月8日後、3月6日前
|熱命人
|出生於西曆5月6日後、8月8日前
|平命人
|出生於西曆3月6日後、5月6日前
（本文獲蘇民峰師傅授權刊登）
蘇民峰師傅2025蛇年12生肖運程全集：
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