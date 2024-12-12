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蘇民峰師傅蛇年生肖運程｜2025肖猴運程︰貴人小人同至　容易遺失物品

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撰文： 玄學家　蘇民峰師傅

發布時間： 29 分鐘前

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蘇民峰蛇年生肖運程｜屬猴有兩顆貴人星

【2025蘇民峰蛇年生肖運程】肖猴今年是「太歲迎合」，「迎」乃是非多，「合」即人緣好，故今年小人及貴人同時而至。

蘇民峰蛇年生肖運程｜屬猴牀頭打交牀尾和

在感情方面容易「牀頭打交牀尾和」，這邊廂攬頭攬頸，那邊廂就嗌大交反面，若是耍耍小生活樂趣則無乜所謂，故感情方面都是來來去去，若有穩定感情當然好，若感情不穩定則今年好似夾又好似不夾，這類假桃花就未必有用了。因此，這個「合」是這邊嗌交那邊和好，這邊和好又那邊嗌交咁解。

蘇民峰蛇年生肖運程｜屬猴有兩顆貴人星

肖猴今年其實不俗，吉星有「歲合」，是貴人星，還有「貴人」，所以有兩個貴人星，更有「太陰」女貴人之助，所以今年不僅有貴人，尤其是女貴人，故上司、下屬、拍檔是女性都有分加。

蘇民峰蛇年生肖運程｜屬猴有情緒宜夥友走動

凶星有「官符」，是普通的是非星，「孤辰」有時覺得心情孤獨不開朗，經常胡思亂想，那可以多些約朋友外出走走。至於「亡神」則是失物，容易遺失鑰匙、銀包、手機等等私人物品，故特別要留意。

而運氣方面，若你是寒命人，則看高一綫，有新機會即可放膽嘗試。若你是熱命或平命人，今年打落這三年都不是順利之年，宜穩守。

寒命人︰出生於西曆8月8日後、3月6日前。
熱命人︰出生於西曆5月6日後、8月8日前。
平命人︰出生於西曆3月6日後、5月6日前。

（本文獲蘇民峰師傅授權刊登）

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