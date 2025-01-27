蘇民峰師傅蛇年生肖運程｜2025屬雞運程︰權力財帛加持　今年提防女人

▲ 蘇民峰2025蛇年生肖運程｜屬雞有「陰煞」女小人

【蘇民峰2025年運程/2025蘇民峰蛇年生肖運程/屬雞】肖雞今年運程不俗，蛇雞相合，「合」代表人緣好，各樣事情都穩定。

屬雞年份：1933、1945、1957、1969、1981、1993、2005、2017

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蘇民峰2025蛇年生肖運程｜屬雞可把握兩個桃花月

在感情方面，拍拖的繼續拍拖，已婚的繼續感情不俗，但今年不是桃花年，能認識新異性的機會不大，不過毋須急進，單身肖雞者去到2026年就是「紅鸞桃花年」，等多一年，你的桃花便到。

若不想多等一年，桃花月份也是有用的，農曆5月及11月都是重桃花月份，這些月份也可以把握一下桃花，不一定要等桃花流年。因桃花流年有時要等3年，甚至6年才有一個，故每年都有桃花月，則可把握桃花月。

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蘇民峰2025蛇年生肖運程｜屬雞有「地解」逢凶化吉

今年吉星有「地解」，逢凶化吉，有化凶星之力；「將星」、「三台」有利權力、地位提升；「金匱」有利財帛。

肖雞者今年是「思想學習投資年」，若你是寒命人，有新的意念，想嘗試新事物，則今年夏天是一個好機會，未來2025至2027這3年都特別有利，加上今年有地位提升的吉星，升職、做生意就叫地位提升。若你是熱命或平命人，今年是「思想學習投資年」，適宜學習、買實物為佳，投資或做生意則不太適宜。

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蘇民峰2025蛇年生肖運程｜屬雞有「陰煞」女小人

今年凶星有「飛符」、「官符」，突如其來的官非、是非、人事不和，可能是亂過馬路、亂拋垃圾遭罰款，謹記留意，尤其醉駕一定要避免，否則易陷官非牢獄。還有一粒「五鬼」小人星，是陰煞，即女小人，故今年要提防女人。

寒命人 出生於西曆8月8日後、3月6日前 熱命人 出生於西曆5月6日後、8月8日前 平命人 出生於西曆3月6日後、5月6日前

（本文獲蘇民峰師傅授權刊登）

蘇民峰師傅2025蛇年12生肖運程全集：

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