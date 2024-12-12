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老頑童︱78歲秦煌連續跌倒傷盤骨入院　 欣慰與子女關係終於修補

社會

撰文： 文體藝online

發布時間： 43 分鐘前

最後更新： 42 分鐘前

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78歲秦煌連續跌倒傷盤骨入院。

現年78歲的「老頑童」秦煌本來獨住在酒店，可是在今年3月於酒店房跌倒入院，之後獲社福機構安排入住護老院，一直經濟有壓力，生活拮据的他，獲給予每月11000元住院生活津貼，另有4000元綜援，總算解決生活問題。

可是，今日（12月12日）有報道指，秦煌在護老院於1個月內兩度跌倒，首先不小心撞傷頭頂要縫四針，之後一次更嚴重，在去廁所時手腳突然無力跌在地上，傷及左邊盤骨，住院接近兩星期，而且先後轉了四間醫院，而且無法站立一直臥床。

同時，秦煌一直難有腳患，雙腿腫到發黑，兩邊腳踝要包紗布，不過秦煌自稱沒糖尿病，指自己是身體內部機能問題及與皮膚病有關，而且醫生也指他臟出問題。樂觀的他現在按醫生照吩咐控制飲食，並做復康運動，秦煌自信可康復。

老頑童丨秦煌心繫內地舊情人　靠綜援過活為9歲「愛囡」交學費

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秦煌入院︱與子女入補關係

令秦煌最欣慰的是，他本來與子女關係疏離。他與分居多年太太莫佩雯育有3女1子，而莫佩雯在2017年逝世。自出事後，子女常探望，與子女修補關係算是修復。不過他曾有位較他年紀少30年的內地情人Mary，可是秦煌出穹2後，她一直沒有來香港探望，秦煌也直二人已甚少聯絡，不過他一直沒有埋怨對方。

另外，曾與秦煌合作拍劇演父女的陳煒，自己出錢安排按摩師每周上門為秦煌按摩外，還出錢給他睇私家醫生醫腳患，有情有義。

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