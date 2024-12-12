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蘇民峰師傅蛇年生肖運程｜2025肖狗運程︰真桃花可發展　留意腸胃問題

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撰文： 玄學家　蘇民峰師傅

發布時間： 28 分鐘前

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蘇民峰蛇年生肖運程｜屬狗有「紅鸞」是真桃花

【2025蘇民峰蛇年生肖運程】肖狗今年排第一，今年是「紅鸞桃花年」，不論單身或已婚，有桃花就是人緣，交際應酬得心應手，間接對事業都有幫助。

蘇民峰蛇年生肖運程｜屬狗有「紅鸞」是真桃花

今年「紅鸞星動」，已拍拖的，容易有結婚的機會；若單身者，今年容易結識一個能夠發展下去的情侶，不是霧水情緣，「紅鸞」是真桃花，能認識到有心的人。

吉星尚有「月德」，逢凶化吉，由於為人報復心不重，遇事不計較，自然間接逢凶化吉。「攀？案」有利地位提升、有進步。故此，肖狗者今年有桃花、有人緣、有地位提升的星。

蘇民峰蛇年生肖運程｜屬狗在此日前仍沖太歲

凶星有「死符」、「小耗」，「死符」是小疾病，2025年不是你的疾病年，但在2024年沖太歲，故腸胃比較差，因2024年不是年底就馬上完結，2024年沖太歲通常會沖到2025年農曆3月才會完，故此到今年新曆5月6日前都仍然沖太歲，務必仍須留意腸胃問題。

而2024年沖太歲，「沖」代表動盪、變化，容易感情、事業、住屋變化，若已婚今年容易懷孕，若一個唔覺意2024年沖太歲而分了手，今年就要收拾眼淚，重新振作，因為今年桃花年，容易展開一段新感情。

蘇民峰蛇年生肖運程｜屬狗今年有小破財

肖狗2024年是「大耗」大破財，有一筆錢點都要用掉，2025年雖然有「小耗」代表小破財，但無論生於春夏秋冬，都會較2024年佳。若你是寒命人，則看高一綫，因為好運再加上桃花年，是好上加好；即使你是熱命或平命人，今年得桃花之助，總比去年運勢佳，有少少上升空間。

寒命人︰出生於西曆8月8日後、3月6日前。
熱命人︰出生於西曆5月6日後、8月8日前。
平命人︰出生於西曆3月6日後、5月6日前。

（本文獲蘇民峰師傅授權刊登）

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