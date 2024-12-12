Lawson便利店︱必食馳名炸雞！Lawson便利店已在港註冊商標有意進軍香港？

▲ 日本連鎖便利店Lawson被發現已在港註冊商標，不少網民都期待Lawson是否在香港開店。

【Lawson/便利店/日本美食】日本連鎖便利店Lawson被發現已在港註冊商標，不少網民都期待Lawson是否在香港開店，該便利店的炸雞更是港人到日本必食之一，如果Lawson真的是在香港開店的話，港人就不用山長水遠飛到日本都可以享受該便利店的美食！

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TOPick記者到知識產權處網頁翻查，見到LAWSON已經註冊了不同類別的商標，而藍色字的LAWSON商標，顯示狀況「收到申請」。雖然未知Lawson是否真的在香港開店，不過可以回顧一下10大必食之選，當中馳名炸雞，一定是第一位！

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日本Lawson十大必試美食

日本Lawson︱Lawson的招牌炸雞

擁有超過30年的歷史，分4款口味，原味、辣味、芝士及檸檬等口味，還有不定期推出的期間限定款，絕對讓一吃就愛上！

日本Lawson︱厚片玉子燒

口感蓬鬆柔軟，調味溫和，適合做早餐或下午茶。

日本Lawson︱焦糖烤布蕾雪糕

這款「Ohayo BRULEE」是近期紅遍IG的爆款甜品，使用日本北海道牛奶製成的雪糕餡，上層搭配烘烤過後的焦糖，微脆的口感加上濃郁的牛奶雪糕，苦甜的滋味形成豐富的口感層次！

日本Lawson︱日式滷鵪鶉蛋

低糖低脂的健康選擇，滷汁香醇入味！

日本Lawson︱Uchi Café奶油麻糬生乳捲

Uchi Café是LAWSON自家的甜點品牌，「奶油麻糬生乳捲」更是Uchi Café的人氣熱銷甜點。雖然外觀看起來只是尋常的生乳捲，但內餡包裹著QQ的麻糬口感加上濃郁鮮奶油，爆漿在嘴裡的滋味是甜點控的最愛！而且包裝已經貼心的切好六塊，很適合一齊食。

日本Lawson︱OHYAO牛乳布丁

日本網友票選的殿堂級牛乳布丁！這款「OHYAO牛乳布丁」使用澤西牛乳製作，入口即融的感覺，一定要試!

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日本Lawson︱MEITO絲滑布丁

MEITO絲滑布丁是屬平價布丁款，濃濃的奶香味相較於OHYAO牛乳布丁更絲滑、入口即化。是長年熱賣的款式，如果喜愛奶油感的布丁口感，這款你一定要試試！

日本Lawson︱LAWSON鱈魚芝士條

LAWSON的鱈魚芝士條有著濃濃的芝士香氣，用來當小食一流！

日本Lawson︱MACHI café

LAWSON的MACHI café是由猿田彥咖啡所監製的產品，猿田彥咖啡是日本知名的咖啡品牌，能夠以平價飲到，絕對物有所值。

日本Lawson︱奶油泡芙

LAWSON Uchi café推出泡芙，奶油口味濃郁香甜，內層的奶油卡士達醬更是爆餡可口，且因應季節或聯名不定期會推出新口味，像是巧克力、栗子等，每次都可以嚐到不一樣的新鮮感也是一種趣味!

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