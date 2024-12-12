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親子自助餐優惠｜港島海逸君綽酒店自助餐第2位$99　任食生蠔/蟹腳/鮑魚/片皮鴨

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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熱門 中山美穗 羅淑佩 超市大搜查 名校專區 破·地獄 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 小學試題 會員有獎

港島海逸君綽酒店自助餐第2位$99，任食生蠔、蟹腳、鮑魚、片皮鴨。

【自助餐優惠/酒店Buffet/聖誕自助餐】又有超抵自助餐優惠！港島海逸君綽酒店自助餐第二位$99，任食即開生蠔、蟹腳、避風塘炒麵包蟹、椒鹽鮑魚、12款口味的Mövenpick雪糕，即睇優惠詳情！

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自助餐優惠｜港島海逸君綽酒店自助午餐

港島海逸君綽酒店自助午餐精選推介包括新鮮即開生蠔、蟹腳、凍蝦、避風塘炒麵包蟹、薑蔥炒麵包蟹、椒鹽鮑魚、磯燒鮑魚、燒有骨牛肉、片皮鴨，還有多達15款的甜品及12款口味的Mövenpick雪糕。

自助餐優惠｜蟹之極味‧黑松露‧鴨肝‧龍蝦饗宴自助晚餐

酒店即日起至12月30日供應「蟹之極味‧黑松露‧鴨肝‧龍蝦饗宴自助晚餐」，提供多款蟹菜式，包括椒鹽蟹、蟹粉海參扒時蔬、海鮮釀蟹蓋、松葉蟹肉蟹粉芝士焗帶子、松葉蟹肉焗加拿大龍蝦等，還有生蠔、波士頓龍蝦、蟹腳、7寸長阿根廷蝦等海鮮，以及12種口味的Mövenpick雪糕、香檳士多啤梨芝士蛋糕、栗子黑松露朱古力瑞士卷等等。

  • 逢星期一至五晚上8時：「法式橙酒班㦸表演」
  • 逢星期五至日及公眾假期：廚師於席前完美展示原條黃鰭吞拿魚的解體表演
  • 逢星期六、日及公眾假期晚上8時：「巨型 Mövenpick 雪糕火焰雪山表演」

自助餐優惠｜冬日進補 ‧ 鮑參翅肚自助晚餐

1月1日起供應「冬日進補 ‧ 鮑參翅肚自助晚餐」，除了有必吃的生蠔、龍蝦，還有花膠扣冬菇、牛油香蒜鮑魚、蝦子花膠鴨掌、炸海參蝦膠龍蝦鉗、燕窩花膠釀雞翼、魚子醬花膠酥盒等滋補菜式，以及花膠雲呢拿焦糖燉蛋、燕窩椰子奶凍、燕窩雜莓白酒啫喱、等甜品，每位更送佛跳牆一份。

酒店另設聖誕自助午餐/晚餐，提供聖誕限定的的烤火雞配栗子及時蔬、聖誕樹頭蛋糕，還有新鮮即開生蠔、波士頓龍蝦及蟹腳、燒牛肋骨、黃鰭吞拿魚刺身、鴨掌扣花膠等美食。

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自助餐優惠｜港島海逸君綽酒店自助餐第2位$99

港島海逸君綽酒店自助餐詳情
預訂日期：2024年12月12日12:00至12月18日23:59
用餐日期：2024年12月15日至2025年1月27日（12月20日、31日及2025年1月28–31日除外）
地址：香港北角油街23號港島海逸君綽酒店三樓Harbour Grand Café

【KKday 第二位加$99】鮑魚 x 麵包蟹 x 生蠔 x 蟹腳海鮮盛宴自助午餐
用餐時間：12:00 – 14:30
優惠價：
12月15日起 $458+$99/2位起，連服務費$649/2位起，平均$324.5/位起（原價$1,008/2位起）

1月2日起：

  • 星期五 $458+$99/2位，連服務費$649/2位，平均$324.5/位（原價$1,008/2位）
  • 星期六日及公眾假期 $498+$99/2位，連服務費$697/2位，平均$348.5/位（原價$1,096/2位）

預訂連結：【KKday網站

【KKday 第二位加$99】極品牛肋骨半自助午餐 
優惠價：
1月1日起 星期一至四 $240+$99，連服務費$387/2位，平均$193.5/位（原價$528/2位）
預訂連結：【KKday網站

【KKday 第二位加$199】蟹之極味‧黑松露‧鴨肝‧龍蝦饗宴自助晚餐 /冬日進補 ‧ 鮑參翅肚自助晚餐
用餐時間：18:30 – 22:00
優惠價：
12月15日起 $738+$199/2位起，連服務費$1,085/2位起，平均$542.5/位起（原價$1,624/2位起）

1月2日起：

  • 星期一至四 $738+$199/2位，連服務費$1,085/2位，平均$542.5/位（原價$1,624/2位） 
  • 星期五至日及公眾假期 $798+$199/2位，連服務費$1,157/2位，平均$578.5/位（原價$1,756/2位） 

預訂連結：【KKday網站

【KKday 75折】聖誕自助午餐
用餐時間：12:00 – 14:30
優惠價：
12月24–25日 成人$568/位，小童（4–11歲）$398/位（原價成人$735/位，小童$515/位）
預訂連結：【KKday網站

【KKday 7折】聖誕自助晚餐
用餐時間：17:00 – 20:00/ 20:30 – 23:30
優惠價：
12月24–25 日 成人$798/位，小童（4–11歲）$560/位（原價 成人$1,032/位，小童$724/位）
預訂連結：【KKday網站

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