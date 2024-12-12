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職場趨勢｜受全球經濟放緩影響　香港僱主明年招聘意欲趨保守

社會

撰文： 曾曉汶

發布時間： 2 小時前

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來到年末，打工仔們都會更加關注明年的就業情況和趨勢。人力資源管理公司ManpowerGroup香港今（12日）就公布最新的2025年第一季「就業展望調查」報告，揭示2025年僱主的招聘想法，其中34%受訪者預算會在未來增加人手，但同時亦有28%將會縮減人手。

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ManpowerGroup近日向全球42個國家和地區，共40,413名僱主進行調查，經季節性調整的數據顯示，全球就業展望指數為+25%，香港來季淨就業指數則錄得+6%，遠低於全球，亦按季下跌2個百分點。

該企高級副總裁徐玉珊就表示，受訪的525名香港僱主中，只有34%預算未來三個月將增加人手，但同時間有28%會縮減人手，亦有35%表示未有計劃調整現時員工數目。可見香港僱主的招聘意欲雖然仍是正面，但受全球經濟放緩和地緣政治緊張局勢對本地市場的影響，相信會更加謹慎及保守。

她引述報告指，在香港七個行業中，有五個行業的就業展望指數仍是正數，仍然展示出積極的招聘意向，如工業與原料業（+33%）、資訊科技業（+18%）及通訊媒體業（+4%）。

製造業正轉型　智能製造人才渴市

其中工業與原料業的就業展望指數之所以相對正面，是因為近年香港製造業正轉型，但本地仍有超過8成製造業企業尚未引入智能化方案，需求將為就業市場帶來職位空缺，尤其在智能製造、綠色生產及產業創新等領域，「業界對前景持樂觀態度，預料未來數月人才需求將持續上升。」

惟較可惜的是，今次有兩個行業的就業展望指數為負數，分別是運輸及物流業（-19%）及消費品及服務業（-14%）。徐玉珊指出，受到對華關税壓力和消費模式轉變的影響，此兩個行業預料將面臨挑戰，亦會影響招聘意欲。

她直言，香港零售銷售持續疲弱，消費者信心指數降至78.3，本地消費者對於未來的預期相對保守，消費模式亦在不斷改變，在多方壓力下，相信消費品及服務業行業的招聘意願會進一步降低。她補充，相信深圳居民「一簽多行」簽證恢復、盛事經濟的推行、以及傳統消費旺季的來臨，或能夠再次提振消費氣氛，盼招聘意欲能夠再次提升。

此外，美國總統當選人特朗普計劃上任後，對中國進口貨物加徵關稅，預計將對香港轉口貿易產生直接影響，「港人消費需求本來就在減少，對外貨物需求自然同樣下降，這對此運輸及物流業帶來額外壓力，公司亦會更加謹慎地管理人力資源，甚至凍結招聘或縮減員工規模。」

明年薪酬增幅平均3%　資訊科技業升幅最大

不過，營商環境雖然不理想，但有8成受訪僱主均計劃明年會為打工仔加薪，平均增幅約3%。其中資訊科技業升幅最大，約4%。至於建造業、零售及餐飲業就因面臨挑戰，升幅放緩，料平均升2%。至於花紅方面，僱主預計都會因應業績分發，但預料平均為1.5個月。

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