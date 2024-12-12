行車安全︱33歲居港中國男日本自駕遊　疑「停線無禮讓」釀車禍重創74歲婦被捕

▲ 33歲居港中國男日本自駕遊 疑「停線無禮讓」釀車禍重創74歲婦被捕

【自駕遊／停線讓車／駕駛風氣】自駕遊要留心！昨日（12月10日），一名33歲居港中國籍男子在日本青森縣自駕遊期間，疑因在十字路口停線無讓車，導致與另一私家車迎頭相撞，車上一名74歲婦人重傷多處骨折，當事人涉「過失駕駛致傷」被捕。

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據日媒報道，釀車禍的33歲中國籍陳姓男子報稱在港居住，任職公司職員，持有國際車牌；事發時正在青森縣八戶市租車自駕遊。當地時間12月10日早上11時，陳男駕駛私家車，駛至八戶市類家三丁目一個十字路口期間，疑無視了駛出路口有「停線」標誌，沒有禮讓另一部從右側駛至的私家車，導致兩車迎頭相撞。另一車上的74歲婦人身受重傷，多處骨折，所幸經送院搶救後無性命危險。陳男則涉嫌「過失駕駛致傷」，被當地警方拘捕。

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從車禍畫面中可見，一輛疑為陳男座駕的深藍色私家車剷上草叢，車內安全氣袋彈出。至於被撞的黃色私家車，車頭嚴重損毀，停在路旁。

當地警方調查發現，陳男所在的馬路一側設有「一時停止」標識，意思要求車輛在駛出路口前，必須完全停下觀察，確定安全後方可繼續行駛。八戶警察署正在詳細調查確實車禍原因。

另外，本報查詢香港入境事務處是否會就此事向當事人提供可行的協助，正在等待回覆。

網民熱議：又將香港嗰套帶去日本

該宗車禍引起網民討論，有人估計事主可能是「雪藏牌」，又加上人生路不熟而肇禍；另外也有人指本港與日本駕駛風氣不同，「雪唔雪藏牌都一樣出事」。

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