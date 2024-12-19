播片客｜廣播提醒播片乘客收聲未果　車長絕招KO被讚：做得好

▲ 廣播提醒播片乘客收聲未果，車長絕招KO被讚：做得好！

乘搭公共交通工具觀看影片時，應戴耳機或低聲播放，以免影像其他乘客或干擾車長正常駕駛，相互尊重。

然而，有人在Facebook上傳影片，指日前有乘客在巴士車廂內大聲播片，車長播放廣播提醒乘客調低手機音量卻遭其無視，最終，車長將巴士停靠至路邊令其「收聲」。此事引起熱議，網民紛紛讚車長此舉：做得好。

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播片客｜大聲播片懶理廣播提醒

樓主以「播片X激到司機停車」為題上傳影片及描述，指日前他乘搭巴士返回屯門，坐在上層戴耳機觀看影片，忽然聽見車上正播放廣播，提醒乘客將手機音量調低，樓主將耳機摘下發現，「原來樓下有人播片嘈到司機要用廣播系統叫停」。

然而，播片乘客仍不為所動，直至巴士再度行駛幾分鐘後，車長將巴士停靠至路邊，「自己用咪叫乘客立即停止播聲」，而後繼續行駛。樓主稱讚車長，「呢個司機都算係咁，平息情緒先再開車，啲播片X真係衰X格」。

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播片客｜目擊者站車長旁欲阻衝突

樓主表示，他擔心車長此舉會引起衝突，遂將耳機和平板收回包內，準備「落下層幫司機拖」，幸而下層未有任何動靜，她便繼續觀看影片。惟樓主仍擔心此前播片的乘客會在下車時滋擾車上，便在巴士到達下一個站時行至下層，並站在車長駕駛座旁「守護」。

樓主向車長表示：「司機大佬做得好，畀個good你，辛苦晒」，又在帖文內附帶「#巴士魔人」標籤諷刺大聲播片乘客。

影片中，巴士廣播傳來「請調低手提電話或流動裝置音量，以免影響他人」的提示，車頭的提示板亦顯示相應提示標語。

▲ 網民：「樓主、司機先生、巴士公司3個讚」。（資料圖片）

播片客｜網民：做得好

此事引起網民熱議，不少人稱讚巴士車長「做得好」，亦對樓主欲幫助車長的行為表示認可，「支持司機」、「好盡責嘅司機，希望佢平平安安」、「感謝您有仗義勇為，正義的心」、「樓主、司機先生、巴士公司3個讚」。同時，也有人指責播片乘客離譜，「播片X真係好乞人憎」「唔好自私到咁嘅田地啦！」，更揶揄道「自己揸車囉！」

播片客｜乘客製造嘈吵屬犯法

根據《道路交通（公共服務車輛）規例》，在巴士上不得使用或操作任何嘈吵的器具、樂器或任何留聲機、收音機或錄音機，而滋擾到任何其他人，一經定罪，可處罰款港幣3,000元及監禁6個月。

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