新店開張｜文具佬第16間分店即將開業　首度進軍港島東竟選址呢度？

▲ 文具佬連港島東都有分店啦！

【文具佬/生活百貨/新店開業】文具佬生活百貨主打文具家品和Chiikawa精品，深受一家大細歡迎！近日文具佬於社交平台宣布即將進軍港島東，迎來第16間分店，令一班居民期待萬分，亦因此召喚出荃灣、沙田、屯門居民高呼：「幾時到我哋？」而文具佬亦相當識做，即日起推出聖誕震撼大優惠！

▲ 文具佬第16間分店即將開業！（Facebook圖片）

文具佬新店開業｜第16間分店首度進駐港島東

文具佬再度逆市擴張，繼攻入西環後，再度進軍港島東迎來第16間分店！文具佬近年引入各式卡通精品，包括Chiikawa、Mofusand、迪士尼、自嘲熊系列等，吸引不少粉絲購買，更被譽為港版「Chiikawa Land」，如今首度進駐港島東，令一班居民大表興奮！

日前文具佬在Facebook率先分享一張新店照片，相中見到店舖仍圍住圍板，上面寫上2024年12月開幕，但就未有講明是那一日，並留言：「文具佬一直有留意住大家嘅留言，最多人留言之一想我哋開分店嘅港島東區終於出喇，想知道幾時開，記得密切留意我哋嘅最新消息。」

最新影片推介:

文具佬新店開業｜居民︰多謝你拯救杏花荒島

雖然未有交代新店地址，但眼利的網民已得知是杏花新城，杏花居民更興奮留言：「多謝你拯救杏花荒島居民！」、「正呀！可以成日巡舖。」、「掂呀，今次開喺屋企樓下。」亦因而令到其他地區居民作出「愛的呼喚」：「太子幾時有分店？」、「幾時荃灣？」、「期待嚟緊屯門開返間」、「集氣天水圍同屯門」和「荃灣區等緊你呀」，群情相當洶湧，未知文具佬會否再次收集民意呢？

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

文具佬新店開業｜即日起推聖誕震撼優惠

由於已經踏入12月，文具佬亦相當識做，即日起推出多款聖誕優惠，包括全線分店所有玩具、聖誕飾品，包括聖誕卡和小禮物，任選5件或以上88折、所有Chiikawa或Joke Bear自嘲熊貨品任選5件或以上9折、精選禮盒任選3件或以上88折、晨光文具（不包括A4紙）任選5件或以上8折，希望大家過一個愉快的聖誕節！

【文具佬生活百貨分店地點詳情】

相關內容：

Lawson便利店︱必食馳名炸雞！Lawson便利店已在港註冊商標有意進軍香港？

逆市開店︱日本居酒屋「鳥貴族」屯門試業 串燒飯麵價格曝光貴過日本咁多【附餐牌】

新店開幕｜業務超市進駐太子佔地2,000呎 推開業震撼優惠買滿$100享88折

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】