深圳灣爆炸｜深圳灣高層豪宅爆炸致1死　CCTV直擊爆炸恐怖瞬間建築碎片從天而降途人四散

▲ 深圳灣高層豪宅爆炸致1死，CCTV直擊爆炸恐怖瞬間，建築碎片從天而降途人四散。

【深圳灣豪宅爆炸／火警／燃氣洩漏】12月11日，深圳灣華潤悅府二期一豪宅單位發生爆炸，有住戶墮樓。有目擊者拍下爆炸瞬間影片，建築碎片從天而降途人四散。現場消防員透露，初步排查起火原因為燃氣爆炸，事故造成1人死亡。事故原因正進一步調查。

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家居意外｜深圳灣高層豪宅發生爆炸

綜合内地媒體報道，事發時間為11日下午，地點南山區萬象城上蓋物業，火災至少波及該樓棟四五個樓層房屋，其中2個樓層房屋受損嚴重，外立面幾乎已經完全燒毀。

有目擊者拍下爆炸瞬間影片，可見一聲巨響之後，大廈受到嚴重損毀，有不少建築碎片從天掉落，途人四散。影片中更顯示一名坐在爆炸單位陽台邊的女子及一隻黑色寵物狗墮樓。

一位目擊者表示，事情發生在昨日（11日）下午2點40分左右，當時他聽到了一聲巨大的爆炸聲：「我們都以為是超音速飛機引起的音爆，實際往外一看發現是對面悅府二期住宅樓發生爆炸，窗戶都炸掉了，剛開始沒有火，兩分鐘後開始起火，就看到對面有一位女士在窗口邊，可能是燒暈了，就掉下去了。」

另外有一位深圳網約車司機表示：「我在樓下接乘客，第一時間聽到聲音非常大，很強的衝擊波讓自己的車都震動了，以為是有人追尾，結果一看沒有，抬頭就看到樓房冒煙，窗戶的鋼鐵等房屋結構都在往下落。隨後，我媳婦第一時間撥打110，110第一時間同步轉給南山深圳消防總隊指揮中心，後面過了5分鐘左右就聽到多輛消防車出警的聲音，深圳灣消防總隊還給我打了電話確定具體位置。」

此外，有在附近地標「春筍」工作的網民表示，爆炸威力强大，連寫字樓辦公室都能感受到震動，聽到巨響後看到「樓上嘩啦啦地掉東西」。

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深圳灣豪宅爆炸｜起火原因疑為燃氣洩漏

事發後，網上有屋苑業主群組截圖顯示，昨晚已有鄰居報告燃氣洩漏味道，有工人前往處理過。另有居民表示，爆炸的是27樓一單位，有住戶在事發前一天聞到燃氣味，遂召工人到來檢查，但有一戶沒有人開門，就是爆炸的單位。

現場消防救援人員透露，初步排查，起火點位於該住宅樓28層C戶附近，起火原因為燃氣爆炸，爆炸原因仍在排查。負責疏散住戶的救援人員稱，需從五樓平台轉入才能進入該樓住宅區域。目前已從5層搜索至41層，已經發現並疏散了4名住戶，4人均意識清晰。

而起火小區物業公司為深圳華潤物業管理有限公司。物業工作人員稱，起火建築40多層，物業正在樓內參與排查。

深圳灣豪宅爆炸｜事故造成1人死亡

11日晚20時，深圳消防發布情況通報稱，12月11日14時46分，深圳市消防救援支隊接到報警：南山區粵海街道悅府二期住宅樓1棟一住宅內發生警情，指揮中心調派消防力量到場處置。截至18時，明火已撲滅，事故造成1人死亡，無其他人員受傷。事故原因正在進一步調查。

家居意外｜火警逃生

根據香港消防處資料，遇有火警或水浸等緊急事故時，絕不可使用升降機逃生。升降機的電源在緊急情況下可能會被截斷而導致升降機內的人被困；若升降機故障，停留在發生火警的樓層，萬一門突然打開，可能會有濃煙湧入，對升降機內的人構成極大危險。因此，利用樓梯逃離現場是較安全的方法。

每位大廈居民都應留意以下各項：

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香港消防處提醒，如所在單位發生火警，要保持鎮定，並呼喚單位內所有人離開，用最近的樓梯逃生，打破走廊警鐘的玻璃，啟動火警鐘，到達安全地點後致電「999」報告火警。



在離開單位前，要評估離開單位逃生會遇到的風險，迅速決定留在單位還是離開。如決定留在單位内：

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如決定離開單位：

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資料來源：香港消防處

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