  • 15°C
香港時間：20241221日 (六) 02:19

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 保暖大法 財政預算案2025 超市大搜查 名校專區 啟德體育園 聖誕好去處 藥物百科 破·地獄 小學試題 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

降膽固醇｜專家教10招降壞膽固醇　推薦1種調味料代鹽減鈉【附哈佛認證11大降膽固醇食物】

保健美顏

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 保暖大法 財政預算案2025 超市大搜查 名校專區 啟德體育園 聖誕好去處 藥物百科 破·地獄 小學試題 會員有獎

【高膽固醇／降膽固醇／心臟病／冠心病】據香港近年人口健康調查報告，指出超過一半港人有高膽固醇問題，倘若長期不改善會衍生其他健康問題，如心血管疾病等。台灣有營養學家便建議10招幫都市人降膽固醇，更推薦下廚時用這種調味料來代替鹽，將更具風味更健康。

最新影片：

Sick問識答
Sick問識答｜尿道炎可併發腎炎恐致命　拆解5大常見症狀 3招簡單預防

台灣營養專家洪泰雄在其Facebook專頁發文，指出冠心病患者皆有高膽固醇問題，尤其是低密度脂蛋白（俗稱壞膽固醇）。壞膽固醇會增加患上動脈粥樣硬化和心血管疾病的風險，故此洪泰雄建議10個飲食貼士，有助降低膽固醇：

點擊圖片放大
+10
+9

1. 減少飽和脂肪攝取

來源：肥肉、奶油、全脂乳製品、椰子油、棕櫚油。

建議：選擇低脂或脫脂乳製品、瘦肉（如雞胸肉、去皮魚肉），避免油炸食物。

2. 避免反式脂肪

來源：人造奶油、酥皮糕點、加工餅乾、速食。

建議：選擇天然油脂（如橄欖油、亞麻籽油），閱讀食品標籤，避免標註有「氫化油」的產品。

3. 增加不飽和脂肪攝取

來源：深海魚（如鮭魚、鯖魚）、堅果（如核桃、杏仁）、植物油（如橄欖油、亞麻籽油）。

作用：不飽和脂肪酸有助於降低壞膽固醇（LDL），提升好膽固醇（HDL）。

4. 增加膳食纖維攝取

來源：

可溶性纖維：燕麥、藜麥、大麥、豆類、蘋果、柑橘類水果，有助於降低壞膽固醇。

不溶性纖維：糙米、全麥麵包、深綠色蔬菜，促進腸道健康。

建議：每日攝取25-30克膳食纖維，其中包括可溶性纖維。

5. 多攝取植物固醇

來源：豆製品（豆腐、毛豆、豆漿）、堅果、植物油、強化食品（如植物奶）。

作用：植物固醇能阻斷膽固醇在腸道的吸收，幫助降低血清膽固醇。

6. 控制膽固醇攝取量

來源：動物內臟（如肝臟、腎臟）、蛋黃、海鮮（如蝦、蟹）。

建議：每日膽固醇攝取量應少於300毫克，對於已確診冠心病者則建議不超過200毫克。

7. 增加富含Omega-3脂肪酸的食物

來源：鮭魚、鯖魚、沙丁魚、亞麻籽、奇亞籽、核桃。

作用：Omega-3能降低三酸甘油酯，減少心臟發炎風險。

8. 避免高糖食物

來源：甜點、含糖飲料、精製糖。

原因：高糖攝取會增加三酸甘油酯水平，加重血脂異常。

9. 適量飲用綠茶

作用：綠茶中的兒茶素（catechins）有助於降低壞膽固醇，但不要空腹喝，以免刺激胃部。

10. 保持低鹽飲食

高鹽攝取的主要來源：加工食品、罐頭、醃製食品等。

這些食品通常含有過多的隱藏鹽分，如速食麵、罐頭湯或醃製泡菜，容易在不知不覺間攝取過量的鹽分。

建議：每日鹽分攝取量應少於6克（約1茶匙）。烹飪時，用天然香料，如迷迭香、胡椒粉、檸檬汁替代鹽調味，可以多選擇新鮮食材以減少隱藏的鹽分。

高膽固醇｜哈佛推薦11種食物助降低膽固醇

哈佛醫學院曾於2021年發布，11種食物可以幫助降低膽固醇。哈佛醫學院表示，這些食物會以不同形式阻止身體吸收膽固醇，或將其加速排出體外，從而減低患上心血管疾病的風險，預防中風、糖尿病、心臟病等疾病。若想改善膽固醇超標，日常飲食方面可以選擇這11種食物。

點擊圖片放大
+12
+11

相關文章：

降膽固醇︱降膽固醇只懂吃麥皮？ 營養師推薦9款高水溶性纖維食物 6款食材比麥皮更有效

降膽固醇｜7種碳水食物可降低膽固醇水平 呢種常見水果日食2個即見效

降膽固醇｜30歲男吃3款清淡食物竟患三高 醫生：比高油高鹽危害更大

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

膽固醇｜哈佛醫學博士生實測1個月吃720隻雞蛋　膽固醇指數現驚人結果
17:46 2024/09/26
膽固醇｜哈佛醫學博士生實測1個月吃720隻雞蛋　膽固醇指數現驚人結果
降膽固醇︱4類人易膽固醇超標恐中風　營養師推介早餐食物降膽固醇改善血脂
18:07 2024/09/26
降膽固醇︱4類人易膽固醇超標恐中風　營養師推介早餐食物降膽固醇改善血脂
膽固醇｜壞膽固醇無明顯徵狀　瘦人年青亦可高危
11:40 2024/09/27
膽固醇｜壞膽固醇無明顯徵狀　瘦人年青亦可高危
飲食攻略｜逾10萬醫護追蹤20年　哈佛醫學院認證5大超級食物防癌／降膽固醇／抗炎
12:36 2024/10/04
飲食攻略｜逾10萬醫護追蹤20年　哈佛醫學院認證5大超級食物防癌／降膽固醇／抗炎
高膽固醇｜46歲女為減肥狂吃1類肉竟血脂膽固醇超標　醫生警告：腎衰竭風險恐增40%
18:54 2024/10/25
高膽固醇｜46歲女為減肥狂吃1類肉竟血脂膽固醇超標　醫生警告：腎衰竭風險恐增40%
高膽固醇｜膽固醇過高有樣睇？　醫生籲留意身體2個部位3種特徵【附哈佛認證11大降膽固醇食物名單】
10:26 2024/11/20
高膽固醇｜膽固醇過高有樣睇？　醫生籲留意身體2個部位3種特徵【附哈佛認證11大降膽固醇食物名單】

你可能感興趣

膽固醇｜哈佛醫學博士生實測1個月吃720隻雞蛋　膽固醇指數現驚人結果
17:46 2024/09/26
膽固醇｜哈佛醫學博士生實測1個月吃720隻雞蛋　膽固醇指數現驚人結果
降膽固醇︱4類人易膽固醇超標恐中風　營養師推介早餐食物降膽固醇改善血脂
18:07 2024/09/26
降膽固醇︱4類人易膽固醇超標恐中風　營養師推介早餐食物降膽固醇改善血脂
膽固醇｜壞膽固醇無明顯徵狀　瘦人年青亦可高危
11:40 2024/09/27
膽固醇｜壞膽固醇無明顯徵狀　瘦人年青亦可高危
健康問題 養生 冠心病 膽固醇 心臟病 中風

最高瀏覽

罕見病︱IU承認患上不治之症　皮膚壞死針扎也不痛暫無藥可治
罕見病︱IU承認患上不治之症　皮膚壞死針扎也不痛暫無藥可治
不幸悲劇︱英6歲男童學校撞頭回家後睡夢中亡　父不滿：學校說只是撞了一下
不幸悲劇︱英6歲男童學校撞頭回家後睡夢中亡　父不滿：學校說只是撞了一下
吳文忻患癌︱吳文忻赴泰注射疫苗抗癌後不適　企直行路也艱難揭身體再出另一問題
吳文忻患癌︱吳文忻赴泰注射疫苗抗癌後不適　企直行路也艱難揭身體再出另一問題
富貴人妻︱前TVB小花豪宅塞渠　後悔做錯一個決定枉花錢：為咗個廁所使$XXXX
富貴人妻︱前TVB小花豪宅塞渠　後悔做錯一個決定枉花錢：為咗個廁所使$XXXX
急症室最長等候時間（12月21日 時間00:05）
急症室最長等候時間（12月21日 時間00:05）