星二代尖子｜毛舜筠細女百大名校碩士畢業　學霸區亦山將任職做物理治療師

▲ 毛舜筠遠赴英國見證細女區亦山碩士畢業。

【毛舜筠/毛姐/女兒區亦山/碩士】毛舜筠跟導演兼美指區丁平結婚逾30年，其兩位千金區令山和區亦山聰明乖巧，毛姐亦成功教出學霸女，23歲細女區亦山（Jill）早前於英國碩士畢業，毛姐一家赴英見證！

毛舜筠於社交網貼出細女的畢業禮片段，身穿畢業袍的區亦山上台領取畢業證書，落台後更對著鏡頭微笑，難掩喜悅。

▲ 毛舜筠幼女區亦山（Jill）。（取自instagram）

毛舜筠女兒｜毛姐以碩士畢業生愛女為榮

此外毛姐一家五口於伯明翰大學（University of Birmingham）門外拍照，毛姐於社交網寫道：

一家人又聚在一起慶祝亦山的碩士學位畢業典禮。

親愛的，感謝你一直以來的努力和毅力，我知道你將來必定會成為一名出色的物理治療師！#proudfamily#graduationday#happiestmomentofmylife#godisgood

當中細女區亦山以心心圖案留言，毛姐即回覆：「proud of you sweetie」。

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毛舜筠女兒｜百大名校畢業

伯明翰大學（University of Birmingham）歷史悠久，是1825年創立於英格蘭伯明翰市的大學，它不僅是英國第一間「紅磚名校」及英國羅素大學集團的初始成員，更是享有國際聲譽的世界百強名校。2024年，伯明翰大學於QS世界大學排名第80位，另外於英國排名20名，有11位諾貝爾獎得主及3位英國首相就讀於此校。

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毛姐的千金區亦山修畢物理治療理學碩士學位，更獲得Distinction優異成績，而其中物療治療被評為英國TOP 10的學系之一，而區亦山學成返港將成為物理治療師。

毛姐兩位千金均是學霸，她曾安排女兒入讀基督教國際學校（International Christian School, ICS），大女區令山中學畢業後赴加拿大英屬哥倫比亞大學（The University of British Columbia, UBC）升學，其後於當地進修教育課程。

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毛舜筠女兒｜曾就讀熱門星二代國際學校

基督教國際學校（International Christian School，簡稱ICS）採用美式課程教學，設有幼、小、中學部，級別為Reception 1至2、Pre-Grade 1及G1至G12。

學費方面，2024至2025年度，幼稚園學費為$85,900、小學學費為$143,400、初中及高中學費分別為$190,000及$194,700，均分10期繳交。ICS亦有推出債券，債券為一次性、無息本票，首名入學子女需付25萬元、第二名子女付18萬、第三名為14萬，之後入讀的子女則無須再支付。

該校名人校友包括洪天明兒子、前財政司司長梁錦松大女、蔡少芬兩名女兒。

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