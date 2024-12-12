  • 22°C
香港時間：20241212日 (四) 13:52

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 中山美穗 羅淑佩 超市大搜查 名校專區 破·地獄 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 小學試題 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

星二代尖子｜毛舜筠細女百大名校碩士畢業　學霸區亦山將任職做物理治療師

升學教育

撰文： 王明芳

發布時間： 9 分鐘前

分享：

分享：

熱門 中山美穗 羅淑佩 超市大搜查 名校專區 破·地獄 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 小學試題 會員有獎

毛舜筠遠赴英國見證細女區亦山碩士畢業。

【毛舜筠/毛姐/女兒區亦山/碩士】毛舜筠跟導演兼美指區丁平結婚逾30年，其兩位千金區令山和區亦山聰明乖巧，毛姐亦成功教出學霸女，23歲細女區亦山（Jill）早前於英國碩士畢業，毛姐一家赴英見證！

毛舜筠於社交網貼出細女的畢業禮片段，身穿畢業袍的區亦山上台領取畢業證書，落台後更對著鏡頭微笑，難掩喜悅。

毛舜筠幼女區亦山（Jill）。（取自instagram）

毛舜筠女兒｜毛姐以碩士畢業生愛女為榮

此外毛姐一家五口於伯明翰大學（University of Birmingham）門外拍照，毛姐於社交網寫道：

一家人又聚在一起慶祝亦山的碩士學位畢業典禮。
親愛的，感謝你一直以來的努力和毅力，我知道你將來必定會成為一名出色的物理治療師！#proudfamily#graduationday#happiestmomentofmylife#godisgood

當中細女區亦山以心心圖案留言，毛姐即回覆：「proud of you sweetie」。

點擊圖片放大
+13
+12

毛舜筠女兒｜百大名校畢業

伯明翰大學（University of Birmingham）歷史悠久，是1825年創立於英格蘭伯明翰市的大學，它不僅是英國第一間「紅磚名校」及英國羅素大學集團的初始成員，更是享有國際聲譽的世界百強名校。2024年，伯明翰大學於QS世界大學排名第80位，另外於英國排名20名，有11位諾貝爾獎得主及3位英國首相就讀於此校。

最新影片：

童學園
校長專訪︱彩虹邨小子長大成校長緬懷人情味　40年後重返母校助搬遷：我手握使命

毛姐的千金區亦山修畢物理治療理學碩士學位，更獲得Distinction優異成績，而其中物療治療被評為英國TOP 10的學系之一，而區亦山學成返港將成為物理治療師。

毛姐兩位千金均是學霸，她曾安排女兒入讀基督教國際學校（International Christian School, ICS），大女區令山中學畢業後赴加拿大英屬哥倫比亞大學（The University of British Columbia, UBC）升學，其後於當地進修教育課程。

點擊圖片放大
+7
+6

毛舜筠女兒｜曾就讀熱門星二代國際學校

基督教國際學校（International Christian School，簡稱ICS）採用美式課程教學，設有幼、小、中學部，級別為Reception 1至2、Pre-Grade 1及G1至G12。

學費方面，2024至2025年度，幼稚園學費為$85,900、小學學費為$143,400、初中及高中學費分別為$190,000及$194,700，均分10期繳交。ICS亦有推出債券，債券為一次性、無息本票，首名入學子女需付25萬元、第二名子女付18萬、第三名為14萬，之後入讀的子女則無須再支付。

該校名人校友包括洪天明兒子、前財政司司長梁錦松大女、蔡少芬兩名女兒。

相關報道：

星二代尖子｜細女區亦山英國碩士畢業學成歸來　毛舜筠以「放風箏方法」教出學霸女

姚嘉妮林祖輝離婚︱姚嘉妮離婚努力搵錢供書教學　長女讀星二代熱門國際學校每年學費逾19萬

星級家庭｜蔡少芬1拖2遊迪士尼珍惜相處時光　5歲細仔耍功夫激似爸爸張晉

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

星二代尖子｜細女區亦山英國碩士畢業學成歸來　毛舜筠以「放風箏方法」教出學霸女
18:52 2024/10/07
星二代尖子｜細女區亦山英國碩士畢業學成歸來　毛舜筠以「放風箏方法」教出學霸女
名人尖子｜宣萱孖古天樂林峯拍片晒流利英文　學霸畢業於QS全球排名第2大學
17:37 2024/11/19
名人尖子｜宣萱孖古天樂林峯拍片晒流利英文　學霸畢業於QS全球排名第2大學
學霸港姐｜陳曉華小學生相被公開以21字回應　中小學讀名校DSE考27分成中大校花
20:10 2024/11/22
學霸港姐｜陳曉華小學生相被公開以21字回應　中小學讀名校DSE考27分成中大校花
星二代｜李湘贈16歲愛女千萬勞斯萊斯考牌　跟賭王千金何超欣入讀同一英國貴族學校
16:44 2024/12/11
星二代｜李湘贈16歲愛女千萬勞斯萊斯考牌　跟賭王千金何超欣入讀同一英國貴族學校
直資名校︱聖保羅書院包場撐電影　鄭丹瑞重遇恩師爆喊：我都唔乖！
17:28 2024/11/25
直資名校︱聖保羅書院包場撐電影　鄭丹瑞重遇恩師爆喊：我都唔乖！
名人尖子｜伍允龍於中大講座分享心路歷程　畢業於QS全球百大名校擁教育學碩士學位
14:04 2024/12/02
名人尖子｜伍允龍於中大講座分享心路歷程　畢業於QS全球百大名校擁教育學碩士學位

你可能感興趣

星二代尖子｜細女區亦山英國碩士畢業學成歸來　毛舜筠以「放風箏方法」教出學霸女
18:52 2024/10/07
星二代尖子｜細女區亦山英國碩士畢業學成歸來　毛舜筠以「放風箏方法」教出學霸女
名人尖子｜宣萱孖古天樂林峯拍片晒流利英文　學霸畢業於QS全球排名第2大學
17:37 2024/11/19
名人尖子｜宣萱孖古天樂林峯拍片晒流利英文　學霸畢業於QS全球排名第2大學
學霸港姐｜陳曉華小學生相被公開以21字回應　中小學讀名校DSE考27分成中大校花
20:10 2024/11/22
學霸港姐｜陳曉華小學生相被公開以21字回應　中小學讀名校DSE考27分成中大校花
星二代 毛舜筠 碩士 物理治療師 物理治療 國際學校 蔡少芬 伯明翰 英國

最高瀏覽

學童輕生︱元朗小學男童校內墮下 送醫搶救後不治
學童輕生︱元朗小學男童校內墮下 送醫搶救後不治
產後抑鬱︱43歲新手媽媽疑產後抑鬱　清水灣寓所輕生亡
產後抑鬱︱43歲新手媽媽疑產後抑鬱　清水灣寓所輕生亡
藥物百科｜常吃3種保健品恐患癌？　1類保健品攝取過量肺癌風險激增2倍
藥物百科｜常吃3種保健品恐患癌？　1類保健品攝取過量肺癌風險激增2倍
抗癌勇士｜台女星結婚半年確診子宮內膜癌積極治療　44歲終宣布成功懷孕
抗癌勇士｜台女星結婚半年確診子宮內膜癌積極治療　44歲終宣布成功懷孕
星二代｜王祖藍李亞男兩女兒被指顏值差距大　6歲大女倒模爸爸十足餅印
星二代｜王祖藍李亞男兩女兒被指顏值差距大　6歲大女倒模爸爸十足餅印