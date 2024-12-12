心肌炎｜22歲女生咳嗽不止以為小感冒　確診心肌炎ICU留醫1個月需終生服藥

▲ 廣東佛山一名22歲女子持續咳嗽不止，最初以為是感冒，求醫後才發現已患上心肌炎。

【咳嗽/感冒/心肌炎/ICU】廣東一名女生咳嗽不止，最初以為只是感冒，然而病情一直沒有好轉，到醫院檢查才發現已患心肌炎，立即被送入深切治療部（ICU）。治療1個月後脫離生命危險，但就需要終身服藥。

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綜合內地媒體報道，來自廣東佛山的22歲的張女士早前出現咳嗽、流鼻涕等症狀半月有餘，一開始以為只是普通感冒，但她之後又出現發燒3天、胸悶8小時的症狀，到醫院接受檢查才發現原來病毒已經入侵心臟，各項指標甚至已經超出正常的一萬倍，確診為「爆發性心肌炎」，驚呆所有醫生。

她之後立即被送往ICU進行治療，但因為藥物治療效果差，以及出現重症心肌炎、心因性休克，血氧飽和度下降，血壓偏低等情況，導致一度需要安裝人工心肺（ECMO）。所幸治療1個月後，她終於成功脫離生命危險，可惜依然落下了後遺症，此後需要終生服藥。

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張女士受訪時表示，自己住院花費了幾十萬，雖然餘生都需要服用藥物，「但是活著就很知足了。」

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心肌炎｜急性心肌炎多數由病毒感染造成

對於急性心肌炎的成因，台灣兒科急症醫生吳昌騰曾表示多與病毒感染有關，亦有可能由免疫、毒素及藥物所致。在嬰幼兒或新生兒期，發病多為急性，甚至猛爆性發作而致命；較大孩童或青少年發病則較緩慢，甚至初期無明顯症狀。

心肌炎8大症狀

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6大護心建議

事實上，心肌炎等心臟血管病過去一直是導致猝死的原因之一，香港心臟專科學院因此曾經提倡市民應維持低油鹽糖、高纖及零反式脂肪飲食：

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資料來源：《河南都市頻道》、《健康界》

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