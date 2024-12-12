行山注意｜大埔行山失蹤兩日 90歲翁飢寒交迫靠1物保命第3日終獲救

【大埔／行山／失蹤】90歲老翁吳伯周日（8日）於大埔行山後失蹤，家人於2日後報警展開搜救，當日（10日）下午，有村民發現老翁躺於馬路邊，隨即為其報警。獲救後，吳伯被送往，稱自己於山上靠飲山坑水維生，行足3日終於下山。吳伯事後送往北區醫院檢查，目前身體無大礙。

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吳伯於今月8日上午離開黃大仙竹園道住所，前往大埔烏蛟騰參加行山團後迷路被困山上，其中曾致電妻子求助，惟之後電話無電失去聯絡，之後兩日後（10日）吳伯仍未歸家，家人見狀報警求助。

警方隨即發出公報、放失蹤者相片，而搜救人員亦趕至登山搜救、政府飛行服務隊直升機亦出動協助，直到至下午3時許，搜救人員接報於九担租村尋獲吳伯，當時他的神智清醒、身體較為虛弱，被攙扶落山送往北區醫院檢查，目前狀況無礙。

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行山注意｜靠飲山坑水維生 行足3日成功下山

吳伯獲救後表示，他於山上迷路後一直尋找下山的路，期間靠飲山坑水維生，露宿於草叢和橋底，飢寒交迫之下曾體力不支暈倒，當日下午他成功下山，隨後被村民發現獲求：

見到馬路就安全了，幸好村民看見我睡在馬路邊，（當時）整個人完全無力 。

村民了解情況後急報警，並以電動代步車救走吳伯，救援人員到場後接手，收其送往北區醫院接受檢查。

行山注意｜ 網民：唔應該一個人去行山！

事件一出，網民一方面感恩「人無事」，另一方面亦質疑90歲老人，為何家人放心讓他一人上山：「邊個行山團咁大膽畀個90歲嘅老人家參加，但又唔好好照顧佢。」、「健康成年人都唔應該一個人去行山」：

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行山注意｜山水含大量微生物 忌飲用或洗手

雖然緊急情況下，飲用山水可能可求人一命，但一般情況下並不建議飲用山水！事實上，大自然的小溪河水等一般均含有大量的微生物，過去就曾有自稱為微生物愛好者的連登網民發帖指，自己在溪澗提取溪水後，曾以顯微鏡放大溪水中的多種微生物，當中包括變形蟲、草履蟲及棘尾蟲等。

當中，樓主表示變形蟲（Amoeba）一般在郊區或其他污水如泳池中，都有很大機會能夠找得到。雖然變形蟲種類成千上萬，然而大部分都不會危及人類健康，惟飲用受污染的水可能會感染少數致病變形蟲的風險。

他又提醒，變形蟲中有一類為「福氏內格里蟲」（又稱「食腦變形蟲」，Naegleria fowleri）:

如果就咁食落肚嘅話其實唔會有事，但如果唔小心吸咗落個鼻度就有機會上腦。而且係冇得醫。不過呢啲case算罕有。

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而另一種微生物是草履蟲（Paramecium），他表示草履蟲的數目非常多，牠們喜歡聚集在氧氣較多的地方，而且繁殖速度極快，

之前試過拎咗啲水返去，明明一開頭得好少，兩日之後變咗成缸水都係。久而久之開始覺得呢種微生物好煩。

▲ 草履蟲的數目較多。（連登討論區）

▲ 草履蟲的數目較多。（連登討論區）

另外一種是棘尾蟲（Stylonychia)，他指棘尾蟲身體內有綠色物體，其實都是他吞下的藻類，棘尾蟲基本上能夠放入口的東西都會吃，而其中一個重要特徵是尾部有三條棘毛。

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樓主續指，如果再放大顯微鏡圖片來看，其實會見到「好多細菌喺度游嚟游去」；但至於屬於甚麼種類，「我屋企唔係化驗所，冇得種菌，所以無從得知啦。」他指出，雖然今次介紹的大部分都是無害原生生物，但並不代表水裡面無致病細菌和病毒，只因器材所限而無法檢視細菌及病毒。因此，他強烈呼籲：

山水好鬼污糟，咪飲咪用嚟洗手。

資料來源：政府新聞公佈

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