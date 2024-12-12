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丁父憂｜陳曉缺席老婆陳妍希父親喪禮　被拍到深夜街頭飲醉酒

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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陳妍希丈夫陳曉未有出席外父喪禮，最近更被內地狗仔隊拍到深夜喝至爛醉的畫面，被網民鬧翻。(微博相片)

台灣女星陳妍希與內地男星陳曉結婚8年，近半年屢傳婚變，有傳男方堅決離婚並與女方切斷聯繫，惟二人未有回應傳聞。本月初陳妍希的父親去世，陳曉未有陪伴老婆奔喪，獨自一人精神奕奕出席品牌活動，更被狗仔隊拍到聚餐至深夜喝至爛醉，被女性工作人員扶走的畫面。

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傳陳妍希陳曉離婚｜陳妍希父親病逝

陳妍希自2016年與陳曉結婚後，兩人育有一子，並一直長居北京。陳妍希本月7日在社交媒體發文公布父親過世的消息，上傳一系列從小到大與爸爸的合照，其中有一張牽著爸爸的手，並寫下：「Daddy, I will always love you. 就算有一天我到了天上，我還是會一直愛您。」同時緊急飛往台灣送父親人生最後一程。

傳陳妍希陳曉離婚｜陳曉缺席岳父喪禮

作為丈夫的陳曉未有任何表示，他於9日現身機場，被發現未有戴上婚戒。當眾人以為他奔喪之際，卻發現他精神奕奕地出席成都品牌活動，似乎不打算赴台陪伴妻子。隔天，陳曉更新社交帳戶微博，卻只是發文宣傳其新戲。

傳陳妍希陳曉離婚｜網民批評：冷血無情

消息曝光後引發網民熱烈討論，紛紛留言批評「夫妻一場不該這麼絕情」、「如果真的沒去，陳曉可真薄情寡義」、「太讓人心寒了吧」、「不敢相信陳曉居然這麼冷血無情」。

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傳陳妍希陳曉離婚｜陳曉被拍到深夜喝醉

及後，有內地狗仔隊八卦博主「推理君江小宴」發文，拍到陳曉與友人聚餐至深夜，離開時須由女性工作人員扶著走，看似喝至爛醉的樣子。他轉身與友人談話時，亦是搖抱晃晃，友人們即時連忙扶住他，隨後一行人一起離開。

影片一出，網民更怒氣沖沖，直斥「有空喝酒沒空去看老丈人」、「岳父死了都不去，就算是前岳父也應該去呀！也是自己孩子的姥爺呀」、「岳父不在了，還日夜笙歌」。亦有網民認為，現正值冬季，陳曉穿短袖衣服，其他人則穿著外套，質疑影片拍攝時間。

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