丁父憂｜陳曉缺席老婆陳妍希父親喪禮　被拍到深夜街頭飲醉酒

▲ 陳妍希丈夫陳曉未有出席外父喪禮,最近更被內地狗仔隊拍到深夜喝至爛醉的畫面,被網民鬧翻。(微博相片)

台灣女星陳妍希與內地男星陳曉結婚8年,近半年屢傳婚變,有傳男方堅決離婚並與女方切斷聯繫,惟二人未有回應傳聞。本月初陳妍希的父親去世,陳曉未有陪伴老婆奔喪,獨自一人精神奕奕出席品牌活動,更被狗仔隊拍到聚餐至深夜喝至爛醉,被女性工作人員扶走的畫面。

傳陳妍希陳曉離婚|陳妍希父親病逝

陳妍希自2016年與陳曉結婚後,兩人育有一子,並一直長居北京。陳妍希本月7日在社交媒體發文公布父親過世的消息,上傳一系列從小到大與爸爸的合照,其中有一張牽著爸爸的手,並寫下:「Daddy, I will always love you. 就算有一天我到了天上,我還是會一直愛您。」同時緊急飛往台灣送父親人生最後一程。

傳陳妍希陳曉離婚|陳曉缺席岳父喪禮

作為丈夫的陳曉未有任何表示,他於9日現身機場,被發現未有戴上婚戒。當眾人以為他奔喪之際,卻發現他精神奕奕地出席成都品牌活動,似乎不打算赴台陪伴妻子。隔天,陳曉更新社交帳戶微博,卻只是發文宣傳其新戲。

傳陳妍希陳曉離婚|網民批評:冷血無情

消息曝光後引發網民熱烈討論,紛紛留言批評「夫妻一場不該這麼絕情」、「如果真的沒去,陳曉可真薄情寡義」、「太讓人心寒了吧」、「不敢相信陳曉居然這麼冷血無情」。

傳陳妍希陳曉離婚|陳曉被拍到深夜喝醉

及後,有內地狗仔隊八卦博主「推理君江小宴」發文,拍到陳曉與友人聚餐至深夜,離開時須由女性工作人員扶著走,看似喝至爛醉的樣子。他轉身與友人談話時,亦是搖抱晃晃,友人們即時連忙扶住他,隨後一行人一起離開。

影片一出,網民更怒氣沖沖,直斥「有空喝酒沒空去看老丈人」、「岳父死了都不去,就算是前岳父也應該去呀!也是自己孩子的姥爺呀」、「岳父不在了,還日夜笙歌」。亦有網民認為,現正值冬季,陳曉穿短袖衣服,其他人則穿著外套,質疑影片拍攝時間。

