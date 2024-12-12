香港出口｜貿發局：預料2025年香港出口升4%　出口東盟及內地具前景

香港貿易發展局預料，香港出口明年將增長4%，將維持2024年全年的上升趨勢。

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香港貿發局經貿研究每年最後一季均綜合廣泛數據，包括主要環球、區域和本地經濟表現，發表新一年出口展望。據該局今（12日）公佈的2025年香港出口展望，今年1至10月電子產品出口同比增長13.5%。受惠於全球對人工智能系統的持續強勁需求，預料該產業將於明年維持強勢。

香港貿發局研究總監范婉兒指出:「市場預料推出新一代人工智能整合手機、電腦和其他數位設備，亦將提振產品銷售。」

但在未來1年，香港出口表現面對不少潛在挑戰。美國總統當選人特朗普曾公開表示，將對從包括墨西哥、加拿大和中國內地在內，進口到美國的商品大幅提高關稅。若有關政策成真，全球貿易流動將受不利影響。而貿易轉移將不可避免地加快，屆時香港的出口活動可能受到影響。

香港貿發局今日同步公佈今年第四季出口信心指數，顯示受關稅和不明朗環球貿易環境影響，香港出口商信心轉趨審慎。

第四季的現狀指數及預期指數均微跌至50的分水嶺左右。現狀指數下跌2.3點至50.3，預期指數下跌1.4點至50.0。

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