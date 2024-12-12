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餐廳優惠｜譚仔三哥免費派米線+土匪雞翼　6大快閃優惠/$100三人餐/送限量禮品

休閒消費

撰文： 沈佩珊

發布時間： 33 分鐘前

最後更新： 19 分鐘前

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譚仔三哥慶祝第100間分店開幕，推出6大快閃優惠，免費派米線及土匪雞翼。

【譚仔三哥/米線/土匪雞翼/著數優惠】譚仔三哥米線香港分店數目正式破百，第100間分店將落戶屯門山景商場，譚仔三哥特別推出6大優惠，並於指定時間、地點免費派發米線及小食，即刻mark低詳情！

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譚仔三哥屯門新店12月13日開幕

譚仔三哥在香港的第100間分店將於12月13日在屯門山景商場開幕，譚仔三哥於新店推出一系列開幕優惠，包括「三哥人生三格」即影即有體驗、消費滿指定金額即送三哥限量禮品以及優惠價$100享用「豐『山』水起3人餐」等。

點擊圖片放大

譚仔三哥優惠1：免費派米線及土匪雞翼

譚仔三哥屯門山景商場新店將於12月13日及12月16日的指定時間分別免費派發「清湯雞肉木耳絲米線」及「土匪雞翼（細）」，各限量派發100份，派完即止。

活動日期派籌時間活動內容
12月13日

早上8:00起於屯門山景商場譚仔三哥店舖門外派籌，顧客當日早上10:00可於屯門山景商場譚仔三哥分店憑籌號領取食品。

（限量100位，先到先得，派完即止。）

顧客當日可在屯門山景商場三哥分店憑籌號免費領取「清湯雞肉木耳絲米線」一碗。
12月16日顧客當日可在屯門山景商場三哥分店憑籌號免費領取「土匪雞翼（細）」一份。

譚仔三哥優惠2：免費拍攝「三哥人生三格」即影即有

顧客在屯門山景商場三哥分店作任何消費，即可免費憑收據與親朋好友一同拍攝「三哥人生三格」即影即有一次。

日期：12月13日
時間：下午12:30-15:30
地點：屯門山景商場新店

優惠3：送三哥限量禮品

12月13日起，凡於譚仔三哥米線屯門山景商場分店惠顧滿$100或以上，即可免費獲贈限量禮品一份。數量有限，換完即止。

活動只適用於堂食、外賣及手機點餐均適用，但不包括外送平台的外賣自取及外送服務。客人需於付款時通知收銀同事以換領禮品。

日期：12月13日起（送完即止）
地點：屯門山景商場新店

譚仔三哥優惠4：「豐『山』水起3人餐」優惠價$100

12月14至15日11時後，顧客於屯門山景商場譚仔三哥分店可以優惠價$100購買「豐『山』水起3人餐」，當中包括：

  • 清湯兩餸米線（3碗）及熱飲（3杯）
  • 清湯兩餸米線可自選2款$5食材，或加錢升級其他食材、湯底及麵底（詳情可參考主餐牌）
  • 熱飲可加錢升級至凍飲 / 汽水 / 特飲
  • 惠顧3人餐可以優惠價額外加配指定小食：$10 手拍青瓜 / 雲耳 / 一人皮蛋、$16 豬耳 / 豬脷、$18 豬頸肉、$20 土匪雞翼（3隻） 、$24 蒜泥白肉（細）

日期：12月14-15日
時間：只限11時後供應
地點：屯門山景商場新店

譚仔三哥優惠5：全線三哥分店3倍積分獎賞

由12月13日起，全線三哥分店推出3倍積分獎賞，鐵三粉會員專享每享$1即賺3分。

日期：12月13 – 19日
地點：全線三哥分店

點擊圖片放大

譚仔三哥優惠6：快閃積分抵換優惠券

鐵三粉會員可於全線三哥分店以快閃積分抵換優惠券。

  •  [100分] 迷你雪米糍 (2粒)  
  •  [100分] $3早餐現金券(早上10:30前適用)     
  •  [100分] 細家鄉米通粉 (早上10:30前適用)
  •  [200分] 冷熱飲品
  •  [300分] 自選特飲
  •  [400分] 皮蛋
  •  [600分] 土匪雞翼 (大)

日期：12月13 – 26日
地點：全線三哥分店

同場加映：手機App下單全新米線送小食

另外，譚仔三哥即日起推出「水煮湯鴨血」第二彈 ──「三哥水煮湯米線｜滑牛．鴨血」，顧客以「三哥辛派」手機App下單全新「三哥水煮湯米線｜滑牛．鴨血」，即送指定小食一份（手拍青瓜 / 雲耳 / 一人皮蛋），送完即止。

日期：12月10 – 23日

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