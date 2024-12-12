劉德華演唱會︱劉德華個唱12.17紅館開鑼　中環壁畫打卡牆讓歌迷率先投入演唱會氣氛

▲ 劉德華個唱將在12月17日紅館開鑼。

【劉德華 / 演唱會 / 中環壁畫】《今天… is the Day劉德華巡迴演唱會 》繼順利完成東南亞及內地等共52場演出後，今個月17日，劉德華將重踏闊別6年的紅館舞台，展開20場跨年演唱，與fans共渡聖誕、新年佳節。

為迎接演唱會來臨，冠名贊助商保誠保險與本地藝術家皮忠合作，以華仔演唱會海報為藍本，於中環荷李活道創作演唱會主題壁畫，好讓廣大市民和Fans打卡，預先感受演唱會氣氛。

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劉德華演唱會︱與粉絲互動更集中

華仔早前短休後，連日來已為個唱展開排練，包括歌曲和舞蹈綵排，完全投入狀態之中。而香港演唱會內容會否與之前52場的有所不同？會否來個香港站限定版演出？相信觀眾都十分期待。



問到經過52場的表演後，今次香港站的演出心情會否輕鬆些？華仔坦言：「不會呀！因為對我來說每場演出都一樣緊張。今次20場所選唱的歌曲大部份以廣東歌為主，其實以我個人售票的演唱會來說，我是首次唱三面台，相信跟Fans的互動氣氛可以更集中。」

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劉德華演唱會︱不接收任何花籃

演唱會舉行在即，為凝聚一股演唱會熱，本地藝術家皮忠用大膽的冷暖混色和其標誌性的筆觸，以狂野筆法勾勒的抽象音樂元素融入劉德華肖像，在呼應演唱會主題的同時，打造極具視覺衝擊力的作品，讓一眾歌迷打卡拍照之餘，並可近距離欣賞畫作中豐富的細節。主題壁畫由即日起至明年1月2日中午12時於中環荷李活道74號PMQ對面展現。



此外，行善最樂，演唱會主辦單位表示華仔今次演唱會將不會接收任何花籃，呼籲各方友好將這份心意化作善心，捐款往《劉德華慈善基金》幫助有需要的人士。



另外，演唱會將準時在晚上8時15分開始 ，除夕晚（12月31日）則將延至晚上9時半才開騷，觀眾記得準時入場。

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