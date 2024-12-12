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銀包風水｜Bob林盛斌長銀包致富論9大旺財法曝光　風水師教銀包勿放這3物影響財運

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 15 分鐘前

最後更新： 11 分鐘前

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林盛斌長銀包致富論9大旺財法曝光，風水師教銀包勿放這3物影響財運。

【林盛斌/銀包風水/招財運/羅比】最近林盛斌長銀包致富論火速瘋傳，當中除了分享自己用銀包的習慣，還公開9大旺財大法，並稱︰「信不信由你，反正我信了，亦實踐中！」風水命理師羅比師傅則提大家，銀包放這3物會影響財運！

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校長專訪︱彩虹邨小子長大成校長緬懷人情味　40年後重返母校助搬遷：我手握使命

銀包風水｜金牌司儀酬勞高達6位數

林盛斌近年成為香港最受歡迎的金牌司儀之一，據說他每場司儀活動酬勞平均高達六位數字，最高一年更是接下過百場，吸金能力令人嘩然！林盛斌早前於社交平台寫了一篇文，分享他為何會用長銀包，有甚麼好處等等。

帖文一出，惹起搶購長銀包熱潮，林盛斌坦言︰「據講當時好多名店同埋網店長銀包都畀人買晒，我都收到好多好多朋友問我邊款邊款銀包好唔好，就算去到今日都有好多人走嚟同我講，當年因為我咁講所以開始用長銀包，而發現自己嘅收入同埋財務都有好大嘅改善。」

銀包風水｜長銀包致富論火速瘋傳

他還分享了「長銀包旺財運法」，並教大家必記9大要點，讓大家在日常生活中也能提升財運。他提到，自己在8、9年前開始養成這個習慣，其後銀包越換越名貴，他發現自己的財運也隨之提升，年收入逐漸增加。

他甚至做過一個有趣的統計，認為年收入大約是銀包價值的200倍。雖然這個數字未必準確，但他堅信這個理念，並稱︰「信不信由你，反正我信了，亦實踐中！」

他還說：「我係好認真想去分享，從呢啲致富嘅論點，其實係帶出一個對待金錢嘅正確態度，你愛錫個銀包，等讓裡面啲金錢住得舒服，金錢都會尊重你，再去吸引其他金錢，呢啲咪係吸引力法則。」

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銀包風水｜「長銀包旺財運法」9大要點

  • 1. 「請你馬上換一個長銀包」
  • 2. 「最好係要名牌，貴少少嘅」
  • 3. 「唔好用就咁對摺嗰啲，要有扣或者有拉鍊嘅」
  • 4. 「將所有紙幣面值順序放好兼同一方向排列」
  • 5. 「唔好放散紙神沙」
  • 6. 「唔好放任何單據」
  • 7. 「經常 keep 住有多少少錢喺銀包」
  • 8. 「經常保持你個銀包乾淨同整潔」
  • 9. 「好好對待每一張放入你銀包嘅銀紙。」

銀包風水｜風水師教銀包勿放這3物

風水學研究中銀包可以有催財作用，幫你銀包常滿。風水師羅比師傅就教大家招財而不漏財的方法，希望財運滾滾來！

1. 甚麼顏色的銀包最招財或會漏財？

  • 招財最好黑色，藍色：漏財則會是紅色、粉紅色、紫色。

2. 咩命格嘅人適合用咩色系？

  • 這問題比較複雜， 好難一概而論。若從八字命格上來說，大抵是以日元屬性，來決定銀包所用的顏色。如木日主的朋友（主生日為甲，乙日干），則已土為財，故選啡色、黃色。

3. 銀包內應避免放哪些物品？

  • 銀包最好避免放一些賬單類的東西。另外一些過期，或是少用到的會員卡，優惠券等也盡量不要放在銀包中，這樣會影響進財。

4. 平安符/太歲符應放銀包哪個位置？

  • 平安符可以放在銀包夾層當中，反而一些身份證件之類，就放在當眼處比較好。

5.從傳統玄學角度，其實一個銀包應該使用多久才換？

  • 玄學角度越新的銀包，越容易聚財。保養得宜，時間也不是重點。但若然見到銀包有損壞穿窿，就應儘快更換。

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