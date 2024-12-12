屯門醫院產婦胎死腹中丨屯門醫院41周待產孕婦胎死腹中　院方稱不涉及醫療事故

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一名懷孕41周的孕婦上周四（5日）在屯門醫院待產催生，期間多次陣痛及宮縮情況異常要求進入產房，惟護士以未開四指或未穿水為由拒絕，其後胎死腹中，孕婦亦因大量出血並有感染，情況危殆，一度於深切治療部留醫。其丈夫質疑當中有否涉及失誤疏忽或缺乏專業判斷。

其丈夫在社交網站發文，指得悉胎兒已無心跳後，太太嘗試自行分娩但失敗，最後要緊急剖腹，事件中曾大量出血，一度要入深切治療部留醫。

涉事孕婦3月於內地接受體外授精治療後懷孕，其預產期為上月28日，上周四（5日）入住屯門醫院待產，翌日（6日）清晨催生，當日上午和下午先後3次量度胎兒心跳，醫生均表示胎兒心跳正常。

該孕婦下午開始出現規律疼痛，傍晚起疼痛加劇，其後有護士再進行檢查，晚上經超聲波檢查後被告知胎兒已無心跳。期間該孕婦曾數度要求進入產房，但護士以子宮未開4指或者未穿水為由拒絕。

屯門醫院產婦胎死腹中丨夫稱周五晚檢測胎兒無心跳 周日分娩

其後，醫生告知可以經產道分娩，周日（8日）曾注射6支止痛針無效，產道分娩失敗後孕婦出現發燒情況，獲安排緊急剖腹分娩，胎兒取出後亦證實已死亡。產婦目前已經轉回產後病房繼續留醫，情況穩定。

其丈夫批評醫院指引呆板教條不通人情，當妻子反覆劇烈疼痛時，院方亦沒有長時間實時監測胎兒心跳，質疑過程中有否涉及人為失誤疏忽，以及缺乏專業判斷。

屯門醫院發言人對此深表悲痛，經初步審視後，認為醫療團隊在過程中有提供適切護理，病人出現嚴重併發症不涉及醫療事故。手術後婦產科團隊已即時向家屬解釋，分娩過程有可能會出現嚴重併發症，對產婦及胎兒產生風險甚至導致死亡，臨床上未必可以即時確定出現嚴重併發症的原因。若病人及家屬希望檢驗胎兒遺體以了解夭折原因，院方會提供協助。

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