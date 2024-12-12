校園直擊︱學霸港姐馮盈盈到愛官開Talk　用3個「天」分享成長故事勉勵同學多嘗試

▲ 馮盈盈用自身的成長經歷勉勵學生。

【愛秩序灣官立小學/馮盈盈/16校網/港姐】位於東區十六校網的愛秩序灣官立小學（簡稱「愛官」）自2022年致力推動生涯規劃，至今已舉辦了二十七場「小故事大成就」生命分享會，邀請了來自不同界別的社會人士，與學生及家長分享他們如何追求夢想，如何規劃人生。2024年最後一次的分享會邀請了《2016年度香港小姐競選》冠軍、著名女演員兼節目主持馮盈盈小姐擔任分享嘉賓，與全校同學及家長分享她在生涯規劃的心得，大家都親切地稱她「盈盈姐姐」。

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盈盈姐姐不單是一位人氣極高的著名藝員，更勇於突破自己，持續進修，挑戰各項不同工作領域，先後考獲香港大學食品產業管理市場及營銷學碩士學位、特許金融分析師等專業資格。她又主動分享自己面對不足之處時，應積極面對，迎難而上。這份勇氣及智慧不單令人敬佩，更是一份送給每位同學、家長的珍貴禮物。

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盈盈姐姐邀請多位同學上台互動交談，大家都十分踴躍，全場氣氛非常熱鬧。她將生涯規劃比喻為「昨天」、「今天」及「明天」，寄語每一位同學從興趣出發，好好學習，為日後的生涯規劃打好基礎，讓「昨天」、「今天」的努力與付出成為自己「明天」發展的養份，開創屬於自己的人生。

盈盈姐姐又分享特斯拉執行長伊隆馬斯克（Elon Musk）的故事，鼓勵同學多作嘗試，不要為自己設限。盈盈姐姐的成長故事及勇於突破的勇氣啟發了家長們為子女在生涯規劃中有更多、更闊的選擇，明白「發掘終身興趣」和「勇敢面對自己」的重要性。

為裝備同學應付多變的社會發展，愛官一直堅持以「從體驗中學習，以成功創造成功」的辧學理念，將學習與體驗有機結合，又為同學們提供超過一百項的課外活動及培訓，發掘潛能，自我認識，為自己未來升學及就業的發展作出更好的規劃，成為一位對社會、對國家、對世界有貢獻的主人翁。

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