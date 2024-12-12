徵婚｜青衣慈父掛徵婚啟事替37歲兒招親　網民睇介紹後勸「自己生活好啲」

▲ 青衣慈父掛徵婚啟事替37歲兒招親，網民睇介紹後勸：「自己生活好啲」。

【青衣 / 徵婚】所謂「養兒一百歲，長憂九十九」。近日，有人在Facebook「青衣街坊吹水會」群組上傳圖片，指青衣街頭疑有父親替37歲兒子掛徵婚啟事，文內詳細介紹兒子各方面條件，惟網民看過後勸其「自己生活好啲」。

網上徵婚丨37歲高薪工程師徵婚「不看外表」 只開2條件卻惹網民鬧爆：難怪單身

徵婚｜父親替37歲兒子招親

樓主以「青衣運動場對出！字都寫錯」為題上傳圖片，一張手寫的徵婚啟事掛在疑似伸縮棍上，放置於青衣運動場對出街頭，字跡工整，行文有禮，但有些許錯字及簡體字。

徵婚內容為：「征（徵）婚。您好，本人兒子37歲，中等身材，身高1米68，冇不良嗜好、不煙、不酒、不睹（賭）、不粗暴，住青衣有樓，有份穩定的工作，月入2萬以上，愿（願）有情人見後請致电（電）XXXXXXXX，Ｘ生聯繫，謝謝」。

▲ 一張手寫的徵婚啟事掛在疑似伸縮棍上，放置於青衣運動場對出街頭。（取自Facebook「青衣街坊吹水會」群組）

徵婚｜網民勸男子自己生活

不少網民見徵婚啟事中對於該名37歲男子的各方面條件介紹，認為其條件較普通，「2萬咁少」、「多個零喺後面, 賣相會好啲」、「月入兩點喺香港點生活啊」、「2萬月薪冇可能供到樓，係咪住公屋？」、「168高，咁細粒，點搞呀」、「168都唔係好高喎，月入2萬都唔高，樣唔知」，勸道「呢個條件自己生活好啲」。

除了啟事中寫明的自身條件外，不少網民認為應該貼出男子樣貌，「應該貼埋相」、「相都無張睇下」、「相片都冇一見到肥或者瘦都唔知」。有人認為該父親憂心過甚，「老豆仲心急過阿仔」、「養兒一百歲，長憂九十九，放手吧！」。

▲ 網民見男子身高、年齡及經濟條件，表示「呢個條件自己生活好啲」。（資料圖片）

徵婚｜網民質疑該啟事真實性

還有部分網民質疑該徵婚啟事真實性，懷疑可能是騙局，「而家騙案層出不窮」、「做俾入境處睇」、「外勞想攞身分證」、「騙子從fb，轉到街頭」、「係咪（緬甸）KK園新手法呀？」。

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