屯門醫院丨歷人工受孕辛苦懷胎41週　33歲孕婦入院胎死腹中一度留ICU　準爸爸：唔會再信屯門醫院

【屯門醫院/胎死腹中】準爸爸于先生本月10日撰文控訴屯門醫院疑人為疏忽致太太於41周入院生產期間，胎兒胎死腹中，太太亦一度命危。他今日(12日)接受TOPick訪問時，便交待了太太的最新情況，稱33歲太太歷人工受孕辛苦懷胎41週，直言對事件難以接受，「唔會再信屯門醫院。」

最新影片:

于太最新情況

于先生指太太目前情況尚算穩定，已由ICU遷移到普通病房，但由於腹部有傷口，加上之前的大出血，身體仍然相當虛弱，下床落地時必須要有人扶著。至於太太目前的心情，他指自事情發生了之後，太太一直沒有提及胎兒，他亦不敢多說，怕影響她的心情，令她想起傷心事，影響傷口復原。

雖然我地2個都無提，但我知太太一定是非常傷心，因為佢對個BB期待了很久，我地原本仲諗住BB出世之後，一家三口慶祝太太2月時34歲的生日.....呢家咩都無了。

于先生又非常不忿指事發至今，醫院都無任何人主動解釋，原本產檢狀況一切正常的胎兒及太太卻出現如此不幸:

我唔問，佢地都唔會講，即使我問了，醫生亦只是講「好多無法解釋的原因」，我其實好難以接受，明明我地做足產前檢查，當時醫生仲話太太及胎兒情況正常。

于先生又指為了專心照顧太太，本來任職裝修工的他已經停工，他亦不時叮囑太太:

唔好諗其他，最緊要養好身體！

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

結婚5年靠人工受孕首次懷孕

于生指，自己是透過朋友介紹認識到太太，情投意合的2人於2019年決定結婚，新婚頭幾年，太太本來亦有工作，但後來因為想專注調養身子，於是才全職做家庭主婦。兩口積極造人，惟一直未有迎來喜訊，他與太太遂決定求助返內地作人工受孕，始成功懷孕，並待太太過了3個月穩定期才回港，才回港接受一連串產檢，當時所有報告均指產婦及胎兒情況正常。

留下沉重陰影

被問及太太今後會否再嘗試懷孕，于生表示一直非常喜愛小朋友的太太確是有此打算，不過，他亦叫太太不用心急，目前最重要是調養好身子。不過，他指今次事件，令夫婦二人已對屯門醫院留下沉重陰影，日後真的再有孕或生病，亦絕不敢再去那處求醫。

我唔會再相信屯門醫院！

點擊下圖看屯門醫院產婦胎死腹中事件發生詳細經過:

▼ 點擊圖片放大 +18 +17

相關文章:

屯門醫院產婦胎死腹中丨懷孕41周孕婦入院待產胎死腹中 丈夫控訴醫院失誤 院方：不涉及醫療事故

高齡產婦｜41歲新手媽媽懷胎8個月 懵然不知「胎動」以為「腸蠕動」【附高齡產婦生育貼士】

【高齡產婦】81歲劉詩昆做爸爸44歲太太誕女兒 中醫教高齡產婦安胎宜忌

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5