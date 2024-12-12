準爸爸｜高鈞賢B女明年1月出世急做10件事　緊張爸爸1原因禁止囡囡著小吊帶

▲ 準爸爸高鈞賢緊張為B女準備BB用品！

【高鈞賢/高鈞賢老婆】40歲高鈞賢（Matthew）早前宣布雙喜臨門，跟年輕10歲的圈外女友早已結婚，B女更將於明年1月出世，可喜可賀！快將榮升爸爸的Matthew表現緊張，日前在社交平台上載一條影片，透露自己在BB出生前要做10件事，但暫時只完成2樣，並急問網民還有什麼需要準備？

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準爸爸高鈞賢｜早前宣布雙喜臨門

Matthew是前港男冠軍，近年主力內地工作，早前他戴上戒指現身活動，原來跟圈外女友早已註冊結婚，老婆更懷有身孕，雖然事後太太被爆出曾歷婚姻失敗兼育有2個小朋友，但Matthew力撐太太，指一切也是過去式，而他和太太與前夫所生的小朋友亦相處得很好。

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準爸爸高鈞賢｜為1月出世女兒準備BB用品

化身愛妻號的他同樣緊張腹中B女，由於囡囡下月便出世，Matthew已密鑼緊鼓做好準備，日前他在「小紅書」分享一段名為「新手爸爸的日常」的影片，他留言表示：

準爸爸BB出生前要做的十件事 1.給BB買漂亮的小衣服，然後掛滿整個衣櫃

2.組裝好BB的多功能操作台，可以換尿布、擦屁屁、穿衣服。 你們說接下來我還要趕緊準備什麼呢？」

準爸爸高鈞賢｜準備大量BB衫和組裝嬰兒操作台

片中可見Matthew十分忙碌，除了為B女準備大量衣服，又清洗乾淨晾乾，再整齊掛滿在衣櫃中，他還慈父上身手拿B女衫仔細看，其中有兩件小吊帶款式，太太說夏天便可以穿，他即表示不可以，因為太性感了，然後拿起一件紅色冷外套，指囡囡要穿這一件外套，並自嘲是「保守新手爸爸」。

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之後他就努力組裝操作台，見他不停手左砌右砌，終於完成一個三層式的操作台，並預先放滿BB用品，他還大細路上身，隨手拿起一包嬰兒食品吃，說要試試味道，不過準爸爸說要做10樣事情，最終影片只見到他完成2樣，難怪片尾他向網民求助：「作為新手爸爸，覺得我仲差啲咩？評論區講俾我聽。」

準爸爸高鈞賢｜網民指他欠一對雙胞胎

不過有網民就錯重點，留意到Matthew家中有一隻貓，並留言：「養貓不太好，大一點再養。」Matthew也有回覆：「昨天問了一個專家的，寶寶跟貓貓相處也有很多好處。」其他網民則紛紛留言指他還欠一對雙胞胎：「差對雙胞胎，生完這個再接再厲，三年抱三。」看來餘下的8件事情，Matthew還是靠自己想想吧。

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