元朗學童墮斃｜元朗男童小學內墮斃　父稱兒生前遭三教師訓示　將去信促教育局徹查

▲ 元朗男童小學內墮斃，父稱兒生前遭三教師訓示。

【學童輕生／元朗／小學／教育局／過度活躍症】元朗一名12歲男童昨（11日）在校內墮斃，其父母今日（12日）到富山公眾殮房辦理認屍手續後，指兒子昨日曾被副校長、訓導主任及一名主任訓示，「情緒唔係幾好，跟住就突然之間有個自殺嘅傾向」。死者父親指將去信教育局和防止虐待兒童協會要求徹查事件，還兒子公道。

事發昨日下午2時許，元朗佛教陳榮根紀念學校有一名12歲姓王男學生墮樓，該男生被送院搶救，惜最終不治。今日（12日）死者父母王生及王太離開殮房時向傳媒透露，兒子有過度活躍症（ADHD），在校內比較頑皮，「其實都係上堂坐唔定同講嘢等等」，但不會做壞事，在校內受同學歡迎。

不過王先生表示，知道兒子在學校被部分老師針對，故不太開心，他從其同學和較痛錫兒子的老師口中亦得知，兒子不受部分老師歡迎，他舉例稱，如四五個同學一齊犯錯，老師可能只罰他兒子一個，惟兒子回家甚少談及學校的事情。

▲ （學校網站圖片）

元朗學童墮斃｜父要求徹查還兒子公道

而昨日兒子亦被副校長、訓導主任及一名主任圍著告誡，王先生指不清楚當中內容，「點樣去畀啲無形壓力佢，我真係唔知」，希望校方交代昨日三名老師訓示的內容。他又指兒子在樓下教員室被訓示後回到7樓，「唔開心啊，情緒唔係幾好，跟住就突然之間有個自殺嘅傾向」，他稱意外發生後，副校長打算到醫院慰問，但被他拒絕。

王生及王太強調兒子生前活潑，夫妻二人亦從不催谷兒子，不理解兒子突然輕生的原因，「佢年年考第尾，我都唔話佢，佢體育係A，所以我push佢跑步同打籃波……我唔逼佢讀書，佢可以有咩過激嘅行為呢？」王生指，將去信教育局和防止虐待兒童協會，要求有關機構徹查及跟進，還兒子公道。

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