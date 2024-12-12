騙案｜首10月錄874宗假冒官員騙案　首有受害人被騙至香港境外

▲ (左起）商業罪案調查科反詐騙協調中心警司李蔚詩、港島總區公眾活動調查組高級督察劉志峯.（曾耀輝攝）

【騙案/ 假冒官員/ 內地公安】警方今年首10個月錄得874宗假冒官員騙案，當中204宗涉及內地來港學生受害人，並首次有受害人被騙至香港境外。一名22歲由雲南來港就讀碩士的學生，上月接獲自稱內地公安來電，指其涉洗黑錢活動，要求事主到廣州繳交50萬元人民幣作保證金，其後再被要求到泰國。其家人被要求支付1千萬贖金，隨即報警求助。

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總涉及14.2億 最大宗騙款高達2.6億

假冒官員騙案較去年同期增加93宗，損失金額達到14.2億港元，增幅超過一倍；單一最大損失金額為2.6億港元。騙案中，3成涉及大學生，其中約7成是內地來港生。今年7至9月，每月平均有24名大學生墮入假冒官員騙案。至今年10月，有多達91名大學生受害人，升幅達2.8倍。91名大學生受害人中，73名均為內地來港學生，牽涉大學生受害人的最大損失金額為570萬港元。

化名K小姐的22歲內地來港碩士生11月接到自稱香港入境處職員和內地公安的電話。對方表示其名下登記的電話卡及銀行戶口於內地涉及詐騙及洗黑錢活動，因需限制其出入境並凍結其銀行戶口以進行調查。騙徒通過電話和通訊軟件與K小姐通話，視頻中騙徒身穿公安制服，並出示虛假的公安人員證件及通緝令，K小姐遂服從並配合調查。騙徒亦強調案件絕對機密，禁止K小姐向他人透露調查的相關事項。

其後K小姐按騙徒指示，獨自乘坐高鐵前往廣州，並將50萬人民幣交給騙徒。騙徒隨後聲稱犯罪集團的成員已得知K小姐的住址，為保障她的人身安全，指示她將手機留在家中，並購買機票，帶著新手機前往泰國曼合，期間不得與他人聯繫。K小姐抵達曼谷後未與任何騙徒見面，騙徒於同日立即致電其父母，訛稱K小姐被綁架，要求支付1千萬元贖金，其父母隨即報警求助。警方於接報後36小時內，在曼谷一間酒店尋獲K小姐，並協助受害人安全返回香港。

商罪科反詐騙協調中心警司李蔚詩相信，臨近開學季，部分學生離開中學後，即將入住宿舍及就讀大學，疑犯即乘機下手，訛稱若不配合將不能向家人索取學費及生活費。

警方強調，內地公安絕對不會致電市民，執法部門亦不會要求市民進行任何轉賬，或要求學生中斷與家人的聯繫。如不確定自己是否被騙，可致電反詐騙協調中心的24小時防騙熱線。

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