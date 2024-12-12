食全餐｜《棒棒堂》ECHO老婆催生兩日　崩潰痛哭：最後還是要剖腹產

▲ 《棒棒堂》ECHO老婆牙牙姐姐經歷兩天催生，終因子宮頸開不大而選擇剖腹生產。(牙牙姐姐IG)

第一屆《模范棒棒堂》參賽者ECHO（李昶俊），後來以精湛口技BeatBox在《超級模王大道》勇奪亞軍，在台灣演藝界打開知名度。他此前與李千娜結束6年的戀情後，及後與唱跳歌手牙牙姐姐（潘文菁）秘戀3年並結婚，兩人近日更宣布喜迎小公主。

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牙牙姐姐周一（9日）在社交平台IG於限時動態發文，表示自己催生近兩天，（催生）藥亦塞了6顆，點滴也不知用了多了瓶，然而子宮頸卻是不打開，那一刻「我也崩潰了，眼淚不停一直流」。

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事後她回憶當時傷心落淚的原因，牙牙姐姐認為自己已努力這麼久，最後還是要「剖腹產」，直言「覺得痛了那麼久，怎麼只開那一點點點？覺得怎麼會這樣，所有劇本都不一樣了。」

經過近兩天的努力，牙牙姐姐已不想再承受宮縮陣痛之苦，終決定在週一晚上7時這個好時辰剖腹生產，當小公主被醫護抱出來時，其哭聲「超大聲」，並感謝大家的關心。

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