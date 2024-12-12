MCL荷里活結業︱MCL荷里活明天熄燈　今年累計至少7間戲院執笠

▲ MCL荷里活明天結業。

【MCL / 荷里活廣場 / 戲院】MCL荷里活明天（12月12日）結業！在MCL Cinema應用程式及網站，荷里活廣場戲院只有今日的戲票供購買，明日及之後的電影場次已沒顯示。戲院職員透露，戲院明日起將不會營業，職員認為結業決定倉促，坦言只是早兩日才收到通知，職員或有機會調派至其他分店。

今日最後一日運業的MCL荷里活廣場戲院，在2022年才開業，為「麗新集團MCL院線」及「英皇影院集團」共同投資及建立的全新戲院品牌《Plus+》頭炮項目，正式名稱為《MCL Cinemas Plus+ 荷里活戲院》。

破·地獄︱上映29日收1.22億刷新電影紀錄 成香港史上亞洲及華語片港澳票房冠軍

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

MCL荷里活結業︱今年至少7間戲院執笠

兩層戲院總面積約38000平方呎，上層設有6個影院並提供約1600個座位，另有洗手間、休閒區、包括雪糕機等的自助小食機及汽水機，當年開業首輪上映的電影包括《雷神奇俠4：愛與雷霆》、《壯志凌雲：獨行俠》及《迷你兵團2》等。

早前，MCL荷里活曾在周末約15分鐘便上映一場《破‧地獄》，時間表引來網上瘋轉，被網民笑稱「無限地獄」、「密過巴士」。

同屬MCL的海怡戲院在今年7月底結業，包括今次的荷里活戲院，今年累計已至少有7間戲院結業，分別為近50年歷史的總統戲院、啟德嘉禾、九展星影匯、旺角朗豪坊Cinema City、MCL海怡戲院、九龍城影藝戲院、MCL荷里活，而旺角朗豪坊Cinema City結業業後轉手由百老匯戲院經營。另外，北角ACX戲院10月底聲稱「內部裝修」，暫停營業至另行通知。

破·地獄︱杜汶澤形容衞詩雅破魔咒 阿澤揭業內部份人抗拒拍英皇電影

焚城丨劉德華率眾颱風下謝票 何啟華直言留遺憾鄭秀文驚喜現身支持

臨時決鬥︱王丹妮上門向古天樂拜師學泰拳 古仔爆金句：一日鐘聲未響一日都唔會認輸

最新影片推介：

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】 【職場智慧求生術】