  • 21°C
香港時間：20241212日 (四) 16:29

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 中山美穗 羅淑佩 超市大搜查 名校專區 破·地獄 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 小學試題 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

MCL荷里活結業︱MCL荷里活明天熄燈　今年累計至少7間戲院執笠

社會

撰文： 文體藝online

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 中山美穗 羅淑佩 超市大搜查 名校專區 破·地獄 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 小學試題 會員有獎

MCL荷里活明天結業。

【MCL / 荷里活廣場 / 戲院】MCL荷里活明天（12月12日）結業！在MCL Cinema應用程式及網站，荷里活廣場戲院只有今日的戲票供購買，明日及之後的電影場次已沒顯示。戲院職員透露，戲院明日起將不會營業，職員認為結業決定倉促，坦言只是早兩日才收到通知，職員或有機會調派至其他分店。

今日最後一日運業的MCL荷里活廣場戲院，在2022年才開業，為「麗新集團MCL院線」及「英皇影院集團」共同投資及建立的全新戲院品牌《Plus+》頭炮項目，正式名稱為《MCL Cinemas Plus+ 荷里活戲院》。

破·地獄︱上映29日收1.22億刷新電影紀錄　成香港史上亞洲及華語片港澳票房冠軍

點擊圖片放大
+5
+4

MCL荷里活結業︱今年至少7間戲院執笠

兩層戲院總面積約38000平方呎，上層設有6個影院並提供約1600個座位，另有洗手間、休閒區、包括雪糕機等的自助小食機及汽水機，當年開業首輪上映的電影包括《雷神奇俠4：愛與雷霆》、《壯志凌雲：獨行俠》及《迷你兵團2》等。

早前，MCL荷里活曾在周末約15分鐘便上映一場《破‧地獄》，時間表引來網上瘋轉，被網民笑稱「無限地獄」、「密過巴士」。

同屬MCL的海怡戲院在今年7月底結業，包括今次的荷里活戲院，今年累計已至少有7間戲院結業，分別為近50年歷史的總統戲院、啟德嘉禾、九展星影匯、旺角朗豪坊Cinema City、MCL海怡戲院、九龍城影藝戲院、MCL荷里活，而旺角朗豪坊Cinema City結業業後轉手由百老匯戲院經營。另外，北角ACX戲院10月底聲稱「內部裝修」，暫停營業至另行通知。

破·地獄︱杜汶澤形容衞詩雅破魔咒　阿澤揭業內部份人抗拒拍英皇電影

焚城丨劉德華率眾颱風下謝票　何啟華直言留遺憾鄭秀文驚喜現身支持

臨時決鬥︱王丹妮上門向古天樂拜師學泰拳　古仔爆金句：一日鐘聲未響一日都唔會認輸

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
老闆媽媽｜陳爽計劃送9歲兒子海外升學 最想仔女學好中文不怕捱苦

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

 

相關文章

破·地獄︱杜汶澤形容衞詩雅破魔咒　阿澤揭業內部份人抗拒拍英皇電影
17:02 2024/12/10
破·地獄︱杜汶澤形容衞詩雅破魔咒　阿澤揭業內部份人抗拒拍英皇電影
誤判丨MC張天賦參演甄子丹新作打到飛起　釋出最新預告汪明荃驚喜亮相
19:31 2024/11/18
誤判丨MC張天賦參演甄子丹新作打到飛起　釋出最新預告汪明荃驚喜亮相
臨時決鬥︱王丹妮上門向古天樂拜師學泰拳　古仔爆金句：一日鐘聲未響一日都唔會認輸
22:43 2024/12/05
臨時決鬥︱王丹妮上門向古天樂拜師學泰拳　古仔爆金句：一日鐘聲未響一日都唔會認輸
焚城｜票房破3800萬元演員親解四大疑團　點解魏浚笙選擇「送死」？
18:38 2024/12/05
焚城｜票房破3800萬元演員親解四大疑團　點解魏浚笙選擇「送死」？
破·地獄丨關智斌送嫁妝任Michelle揀　衛詩雅自爆與未婚夫周祉安浪漫生活點滴
19:02 2024/11/20
破·地獄丨關智斌送嫁妝任Michelle揀　衛詩雅自爆與未婚夫周祉安浪漫生活點滴

你可能感興趣

破·地獄︱杜汶澤形容衞詩雅破魔咒　阿澤揭業內部份人抗拒拍英皇電影
17:02 2024/12/10
破·地獄︱杜汶澤形容衞詩雅破魔咒　阿澤揭業內部份人抗拒拍英皇電影
誤判丨MC張天賦參演甄子丹新作打到飛起　釋出最新預告汪明荃驚喜亮相
19:31 2024/11/18
誤判丨MC張天賦參演甄子丹新作打到飛起　釋出最新預告汪明荃驚喜亮相
臨時決鬥︱王丹妮上門向古天樂拜師學泰拳　古仔爆金句：一日鐘聲未響一日都唔會認輸
22:43 2024/12/05
臨時決鬥︱王丹妮上門向古天樂拜師學泰拳　古仔爆金句：一日鐘聲未響一日都唔會認輸
網絡熱話 電影院 荷里活廣場 Plaza Hollywood 電影

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

學童輕生︱元朗小學男童校內墮下 送醫搶救後不治
學童輕生︱元朗小學男童校內墮下 送醫搶救後不治
產後抑鬱︱43歲新手媽媽疑產後抑鬱　清水灣寓所輕生亡
產後抑鬱︱43歲新手媽媽疑產後抑鬱　清水灣寓所輕生亡
藥物百科｜常吃3種保健品恐患癌？　1類保健品攝取過量肺癌風險激增2倍
藥物百科｜常吃3種保健品恐患癌？　1類保健品攝取過量肺癌風險激增2倍
抗癌勇士｜台女星結婚半年確診子宮內膜癌積極治療　44歲終宣布成功懷孕
抗癌勇士｜台女星結婚半年確診子宮內膜癌積極治療　44歲終宣布成功懷孕
星二代｜王祖藍李亞男兩女兒被指顏值差距大　6歲大女倒模爸爸十足餅印
星二代｜王祖藍李亞男兩女兒被指顏值差距大　6歲大女倒模爸爸十足餅印