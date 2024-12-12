星二代｜黃依汶8歲兒子變大隻仔文武雙全　陳真出戰校際英詩朗誦比賽摘亞軍

▲ 陳真好叻仔，而且較之前長肉，看來十分可愛！

【黃依汶/陳國坤/星二代】前藝人黃依汶（Emme，前名黃伊汶）與丈夫陳國坤結婚後，育有一名8歲的兒子陳真，除於高級餐廳任職顧問外，黃依汶主力照顧兒子陳真，早前愛兒參加朗誦比賽奪獎，她於社交網分享喜訊。

黃依汶於社交網貼出兒子陳真跟外籍老師的合照，相中陳真拿著獎狀拍照，原來他首次參加朗誦比賽就已攞獎，大讚兒子做得好，她於IG寫道：

通過朗誦係希望你能學會自信滿滿的表現自己，經過不斷練習，第一年參加英文朗誦比賽嘅你有88分得到亞軍，嗯～很好，請繼續字字鏗鏘有力，句句擲地有聲地表達自己 GoodJob 陳真

▲ 黃依汶（Emme）與陳國坤的8歲兒陳真於朗誦比賽奪獎。（取自instagram）

黃依汶兒子｜陳真英語詩詞獨誦奪亞軍

黃依汶於帖文中感謝英國戲劇及語言學院（English Drama and Speech Academy）校長與老師悉心教導，原來黃依汶為栽培陳真，安排他去學院上堂，而今次陳真是參加男子組英語詩詞獨誦比賽。

此外，黃依汶於IG限時動態上載兒子得獎的照片，當中更寫道：「開心係你識得眼濕濕同我講『多謝你媽咪』，不枉半夜三更伊嘩鬼叫咁同你練習。」

8歲的陳真正就讀小三，網民不但讚他愈來愈靚仔，小小年紀竟然帶點敦厚：「點解年紀輕輕有一個生意人的樣子？」，黃依汶回覆網民：「開完晒d會先過去比賽」。

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黃依汶​​​​​​​兒子｜陳真入讀著名幼稚園

婚後的黃依汶將鐘錶品牌生意賣盤，賺錢養家的責任交予丈夫陳國坤，她就專心教導兒子，黃依汶於訪談中自言並非嚴厲媽媽，但又不會完全任由兒子放縱，她說在兒子的成長階段中，希望培養他良好的生活習慣。

在兒子的教育路上，Emme曾安排兒子讀華德福幼稚園，轉讀連鎖學校學之園幼稚園，是城中家長的熱門之選。

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星二代學校｜學之園重主題教學

學之園幼稚園其中一所分校、迎海校校長張婉雯曾接受TOPick訪問介紹學校課程，該校打造雙語教學環境，PN班的教學語言為粵語及英語，K1至K3設有粵英及普英班。校方重視培養學生的聽說讀寫能力，鼓勵學生閱讀，堂上會做小組討論，教導學生以完整句子作答。

另外學之園整體的升小紀錄不錯，畢業生能升讀英華小學、聖保羅男女中學附屬小學、拔萃男書院附屬小學等，根據學校網頁資料顯示各分校的學費相若，K1至K3的粵英班每月學費為7,200港元、普英班7,500港元，而迎海校就是7,000港元及$7,300港元，共繳交12期。

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