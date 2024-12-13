財政預算案2025｜陳茂波覓節流良策　政商界多不支持向公僕「開刀」

▲ 據悉政商界多不支持公僕減薪，部分人建議凍薪。（資料圖片）

新一份財政預算案公眾諮詢下周日（15日）才展開，財爺陳茂波近日已密密與不同界別會面，千億財赤成焦點，不少人就節流「獻計」。消息指，多數人不贊成公務員減薪，但認同工程開支要想辦法縮減。

財政預算案2025｜公眾諮詢12.15展開 財爺已晤多界別

據聞，陳茂波近日已分別會見金融界及相關專業服務界別、港區人大政協、經濟學者等。陳茂波早前開宗明義話，主力是削減開支，因此諮詢期間，多數人聚焦如何節流。

近日熱門話題是公務員應否減薪，不過消息指，在近日的諮詢會上，多數人認為減薪於事無補，部分人支持凍薪。

財政預算案2025｜部分支持公僕凍薪 憂減薪打擊士氣

反對公務員減薪的理據，主要是打擊士氣、且牽連甚廣，釋放予外界的信息頗負面，「畢竟好多人會睇住政府行事。」

消息人士引述總商會調查指，有近4成受訪企業擬為員工加薪，只有1.8%計劃減薪，「若政府帶頭減薪，對私人市場有影響。」非大家樂見。總商會主席陳瑞娟昨日亦表態話，減薪會影響士氣，倡調整加幅。

財政預算案2025｜2元乘車優惠檢討 控制增長免變無底深潭

陳茂波早前亦坦言，福利、醫療開支增長會帶來壓力。今年的預算案提出，年內完成檢討長者2元乘車優惠，至今未有動靜，政界普遍預計，會待明年2月26日發表的預算案才有交代。有港府中人則透露，所謂檢討不是着眼現在，而是未來，希望想辦法控制增長，「不希望變成無底深潭。」

數位議員早前提出，向老友記「開刀」可慳的開支有限，反而建議想辦法節省本港工程開支，效益更大、慳到更多。

財政預算案2025｜工程開支着手 採新方式降成本

據聞諮詢會上，多人認同工程開支需要處理，但並非要政府減少工程數量，而是希望工程照推，但採用創新方式減少建造成本，希望用更便宜的價錢，做到相同的效果，有人提議採用內地的建築標準。發展局早前提出4招降低建造成本，包括檢視設計標準及精簡審批流程等。當局話，香港的設計標準及要求，一直以來參考英國、歐洲等國際標準，考慮到所掌握數據、建造科技進步等，在不影響建造質素的大前提下，有空間檢視設計標準和要求，以減低建築物料的需求和縮短施工的工序。

財政預算案2025｜多爭取稅務優惠 陳：檢視效果惟不「鬥低稅」

雖然大家知道政府面對千億財赤，但據知數個行業代表亦向財爺爭取稅務優惠，支持行業發展。陳茂波則稱，要檢視稅務優惠的效果，要保持競爭力，但亦不希望與鄰近地區「鬥低稅」。

開源方面，政經人士認為，財爺既講明會「相當忍手」，相信會特別照顧中產及基層。至於會否以能者多付原則向富人「下手」？有港府中人稱，原則是要顧及競爭力，不要讓人覺得蝕底。

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